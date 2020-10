L’horticulteur et écrivain italien Umberto Pasti a toujours été un collectionneur. Ses maisons à Milan, à Tanger et dans le village marocain de Rohuna regorgent de poteries néolithiques, de tissus anciens et de pots berbères.

Ses jardins abritent environ 2000 espèces de flores locales et exotiques, mais aussi des personnes: plus créatif et excentrique, mieux c’est, écrit le quotidien américain « The New York Times ».

A Rohuna, un village à plus de 60 km au sud de Tanger où Pasti, 63 ans, a construit sa maison, il a rencontré un adolescent nommé Najim Imran, qui serait probablement devenu un berger si Pasti ne l’avait pas envoyé à Tanger pour étudier la menuiserie.

+ Des meubles de jardin anglais du XVIIIe siècle +

Aujourd’hui âgé de 30 ans, Imran et son cousin Othman, utilisent des branches d’arbousier en fleurs pour construire des chaises et des tables aux couleurs vives évoquant les meubles de jardin anglais du XVIIIe siècle.

Mais la collaboration esthétique la plus inhabituelle de Pasti a été avec son cuisinier, Soufiane Lezaar, 37 ans. Les deux se sont rencontrés il y a cinq ans à Tanger. Pasti a été impressionné par les compétences du chef et l’a encouragé à poursuivre son intérêt pour la sculpture. Depuis lors, les oeuvres de Lezaar ont été vendues à la galerie Tristan Hoare de Londres, selon le New York Times.

+ Des œufs d’albâtre, des poupées en porcelaine +

Cependant, c’est leur obsession pour la collection qui les lie vraiment. Pratiquement toutes les trois pièces de 50 m2 à l’arrière de la maison de 400 m2 que Pasti partage avec son ami, le créateur de mode français de 63 ans, Stephan Janson, regorgent d’objets vintages.

Il serait impossible de cataloguer avec précision les articles de Lezaar, bien qu’ils les estiment à au moins 10.000. Le salon de 19 m2 contient à lui seul environ 80 pièces de meubles -des chaises à oreilles rembourrées dans un imprimé Art déco, une table d’extrémité octogonale des années 1940, et des canapés recouverts de kilims- qui offrent un espace d’exposition d’objets plus petits.

Pour certaines personnes, un tel espace serait claustrophobe, « mais, moi, je le trouve confortable », dit Lezaar, désignant les dizaines de voitures miniatures en étain, des œufs d’albâtre, des poupées en porcelaine, des instruments médicaux antiques, des avions miniatures, des colliers de perles et des gourdes sculptées.

+ C’est le paradis… +

Aux murs sont accrochés des assiettes, allant du Delft hollandais au japonais Imari, au-dessus de son lit se trouve une série d’aquarelles.

Une collection de hiboux en porcelaine, en verre et en bois remplit le fond de l’étagère murale marocaine de la cuisine. En plus, Lezaar garde au moins 60 paires de cisailles vintages.

L’augmentation de la collection de Lezaar est une source de joie pour eux. Personne ne semble s’inquiéter de l’espace qui devient trop encombré.

Pasti pense que ceci contribue au voyage esthétique de Lezaar, qui est finalement plus important pour lui que de se voir servir le soufflé parfait. « Après le dîner, il part sur sa moto et se rend au marché nocturne pour acheter et acheter », dit Pasti. « Et puis le matin, il me montre tout. C’est le paradis ». (New York Times)

