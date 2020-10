Par Dr Mohamed Chtatou

Comme si l’année 2020 n’était pas déjà assez folle, l’Amérique se prépare maintenant à l’un des cycles d’élections présidentielles les plus volatiles et les plus disputés de l’histoire moderne.

Des interruptions constantes, des insultes, peu de propositions et beaucoup de chaos. Ce pourrait être le résumé du premier débat présidentiel des élections de 2020 entre Donald Trump, 74 ans, et Joe Biden, 77 ans. Beaucoup de spectacle pour le deuxième événement le plus regardé aux États-Unis, après le Super Bowl, mais peu de substance. La seule chose qui a pu être mise en évidence est l’extrême polarisation que connaît le pays américain, et qui a été une fois de plus mise en scène en prime time.

C’était la première confrontation entre Donald Trump et Joe Biden. Et en Amérique, beaucoup de gens ont eu l’impression que tout cela était un gâchis. Le bizarre festival de cris entre Donald Trumpet Joe Biden était moche.

Premier débat : étalage de cris et d’échanges incompréhensibles

Les débats électoraux sont organisés par la Commission des débats présidentiels, un organisme indépendant et non partisan qui repose sur l’idée de veiller, dans l’intérêt de l’électorat américain, à ce que des débats électoraux aient lieu tous les quatre ans entre les principaux candidats à la présidence et à la vice-présidence des États-Unis. Le PCD a été créé pour que le public puisse suivre les débats des principaux candidats pendant la campagne électorale. Mais après ce spectacle, beaucoup se demandent s’il y a encore de quoi se réjouir.

Le premier débat présidentiel a été décrit comme un étalage de cris et d’échanges incompréhensibles, le président américain Donald Trump coupant fréquemment la parole à son adversaire démocrate Joe Biden, au point qu’à un moment donné, ce dernier a exhorté le président : « Tu vas te taire, mec ? »

Le lendemain du débat, la Commission américaine des débats présidentiels a déclaré qu’elle introduirait une « structure supplémentaire » pour assurer « une discussion plus ordonnée », après que de nombreux téléspectateurs aient critiqué le modérateur Chris Wallace de Fox News, qui devait parfois crier pour reprendre le contrôle.

Il reste à voir si le premier débat télévisé – traditionnellement le plus regardé – aura ou non un impact sur la course. Et si le « tête-à-tête » a peut-être été l’événement marquant de l’élection américaine cette semaine, il y a eu plusieurs autres développements majeurs, notamment un reportage accablant du New York Times sur les taxes de Trump et de nouvelles questions sur le vote par correspondance, le président ayant ouvertement jeté le doute sur le processus électoral.

À un peu plus d’un mois du jour de l’élection, voici un aperçu de l’évolution de la course à la Maison-Blanche. La situation globale n’a pas changé depuis la semaine dernière. Biden conserve une avance de sept points sur Trump, selon le suivi de Upshot et Five ThirtyEight du New York Times, tandis que Real Clear Politics donne à Biden une avance de 6,5 points, soit un demi-point de moins que la semaine dernière à la même époque.

Au niveau des états, Trump n’a pas réussi à faire de progrès significatifs dans les états à gagner, comme le Wisconsin et le Michigan, selon les sondages. Il est important de noter que l’avance de M. Biden sur le champ de bataille de la Pennsylvanie, considérée comme l’un des points de basculement les plus probables de cette élection, reste forte, avec une avance moyenne de 5,5 points, selon de multiples instituts de sondage.

Le débat a donné à M. Trump sa plus grande chance de secouer la course, toujours stable, et de gagner les électeurs indécis, un groupe qui ne devrait pas être aussi important qu’en 2016. Mais les sondages instantanés – qui permettent de savoir si le débat a fait changer d’avis les téléspectateurs – ne contiennent guère de bonnes nouvelles pour le président.

Les sondages post-débat ont montré que les téléspectateurs pensaient que Biden avait gagné le débat, avec un sondage de CBS suggérant que 47 % des personnes interrogées considéraient Biden comme le gagnant, contre 40 % qui pensaient que Trump avait gagné. Data for Progress, qui affirme que son sondage reflète l’électorat de 2016, a révélé que 51 % des personnes interrogées pensent que Biden a gagné, contre 39 % pour Trump.

La lueur d’un débat réussi pourrait-elle élargir l’avance de Biden ? C’est possible. Les vainqueurs des débats voient souvent une petite bosse dans les sondages, mais certains experts pensent que le changement n’est que temporaire. En fait, la victoire de M. Biden pourrait simplement signifier que le débat n’influence pas beaucoup l’électorat.

Peu de gens se seraient attendus à ce que le premier débat entre le président américain Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden se déroule de manière cordiale, en adhérant poliment aux aspirations fondamentalement raffinées du format. Néanmoins, l’accident de train survenu mardi 29 septembre 2020 soir sur cette scène de l’Ohio a montré de manière ridicule à quel point l’infrastructure politique américaine est devenue corrodée et jusqu’où elle pourrait encore s’effondrer.

Un président aveugle à ses propres défaillances s’est retrouvé face à un ex-vice-président ayant dépassé son apogée et luttant pour porter l’avenir, dans une prise de bec théoriquement modérée par un journaliste de la chaîne d’information qui a l’atout dans sa poche.

Débat : grand spectacle avec grandes attentes

Les campagnes électorales interminables et extravagantes de l’Amérique font d’un tel événement un grand spectacle avec de grandes attentes, comme s’il y avait quelque chose de nouveau à glaner de deux septuagénaires qui se disputent leur droit au Resolute Desk. En Amérique, l’électorat est une race en voie de disparition, et le fantasme qu’un match en costume-cravate comme celui-ci puisse faire changer d’avis n’est que cela.

Près de quatre ans après le début de la présidence de Trump, l’aiguille a à peine bougé, malgré sa destitution au Congrès, ses promesses de campagne non tenues et ses incessantes fabrications, petites et grandes. 200 000 Américains sont morts de Covid-19, une pandémie que le président a volontairement minimisée, mais pour Trump, c’est apparemment de l’eau sur le dos d’un canard.

Dans de telles circonstances, une personne raisonnable démissionnerait dans la honte et l’humilité, mais Trump prouve à maintes reprises qu’il est immunisé contre de telles fragilités. Ses charmes, quels qu’ils soient, continuent à opérer leur magie sur une partie importante des Américains. D’une manière ou d’une autre, inexplicablement, la course reste serrée, ne serait-ce qu’à cause du Collège électoral archaïque.

Mais Trump est également dans les cordes, constamment à la traîne dans les sondages et assailli par tant de scandales que chaque nouveau ne parvient pas à choquer – à l’exception peut-être de la récente révélation de ses dossiers fiscaux, qui indiquent qu’il n’a pratiquement rien payé en impôts fédéraux l’année où il s’est présenté à la présidence et au cours de sa première année de mandat, qu’il doit des centaines de millions à des créanciers étrangers non identifiés et qu’il a dépensé plus pour ses cheveux que le salaire annuel moyen d’un Américain. Ce n’est pas très beau à voir, et cela soulève également de graves problèmes de sécurité – une fraction de ces dettes torpillerait normalement une demande d’habilitation de sécurité du gouvernement.

Le défi du débat pour Trump était donc de dire quelque chose, n’importe quoi, avec une sincérité évidente, tout en maintenant la pugnacité, de peur qu’il ne déçoive ses fidèles. Il a également dû faire trébucher Biden, pour prouver que son adversaire est le larbin d’une cabale obscure de socialistes détestant l’Amérique et déterminés à réduire ses villes en cendres et à endoctriner ses enfants avec des leçons d’histoire révisionniste. Trump s’est acharné sur l’image de « Sleepy Joe », au point d’exiger un test de dépistage de drogue avant le débat, ce qui a suscité une réplique étonnamment peu puritaine de la campagne Biden.

Pour Biden, le défi de la nuit était plus simple, bien que peut-être pas plus facile – il suffit de s’en sortir. Débattre d’un personnage comme Trump, qui n’a aucun attachement identifiable aux faits objectifs ou à la cohérence logique, et un gros compte de dépenses pour des insultes bon marché, est une course folle. Il n’y a pas de récompense, mais seulement un risque.

Chris Wallace, le modérateur, a rapidement perdu le contrôle des débats, soulevé par son propre pétard d’un format ouvert qui aurait pu fonctionner avec deux participants capables de jouer selon les règles, mais qui s’est avéré être une invitation au désastre. Son appel à ne pas vérifier les faits auprès des participants semblait moins une tentative d’égaliser le terrain qu’une admission ouverte que ce serait une cause désespérée et une perte de temps.

Tous les sujets que Wallace a rejetés – la Cour suprême, Covid-19, la reprise économique, la justice raciale, le changement climatique – ont rapidement tourné au désastre.

La performance de Biden dans le débat, qui a paré les barbes plus qu’il n’a marqué de points, sera probablement mémorisée par une seule citation : « Tu vas te taire, mec ? ». Mais ce qui n’a pas été dit est d’autant plus révélateur.

Dans le cas de Biden, il a choisi de ne pas poursuivre la ligne que les sénateurs républicains avaient manifestement renié leur parole en promettant de confirmer le candidat de Trump à la Cour suprême en année électorale, et a plutôt emprunté leur propre argument spécieux pour refuser une audition au candidat de Barack Obama en 2016. L’hypocrisie éhontée de la direction du Sénat a encore empoisonné le puits d’une élection déjà toxique, et Biden a laissé passer l’occasion de l’appeler.

Les omissions de Trump étaient accablantes d’une toute autre manière, et ne sont pas de bon augure pour une transition pacifique du pouvoir, s’il venait à perdre l’élection.

Lorsque Trump s’en est pris au fils de Biden dans une attaque très personnelle, les propres enfants de Trump étaient assis dans le public, parfaits emblèmes du népotisme et des conflits d’intérêts que son administration a mis en place. Biden n’y est pas allé.

Et l’affirmation absurde de Trump selon laquelle la lutte contre le changement climatique n’était guère plus qu’une question de gestion forestière était une ouverture claire pour rappeler aux Américains les nombreuses réglementations environnementales que Trump a défait et ses éviscérations des organismes de surveillance. Biden s’en est pris à lui.

En plus d’une série de tergiversations alarmantes sur la reconnaissance des résultats de l’élection, et de fausses allégations de fraude électorale, Trump a refusé de prononcer ces mots lorsqu’on lui a demandé s’il allait « condamner les tenants de la suprématie blanche et les milices ». Au lieu de cela, il a fourni une bouée de sauvetage à la périphérie :

“Fiers garçons, restez en retrait et tenez-vous prêts. Mais je vais vous dire, quelqu’un doit faire quelque chose à propos de l’antifa et de la gauche parce que ce n’est pas un problème de droite. C’est un problème de gauche“.

“Proud Boys, stand back and stand by. But I’ll tell you what, I’ll tell you what, somebody’s got to do something about antifa and the left because this is not a right-wing problem. This is a left-wing problem.“

Certains républicains ont pris la mesure radicale de tenter de prendre leurs distances par rapport aux remarques de Trump. Mais c’est trop peu, trop tard. Pendant des décennies, le parti a aiguisé son ressentiment envers une société de plus en plus diverse et multiculturelle. Trump le crie simplement dans un mégaphone.

Deux autres débats de ce type sont prévus. Il n’y aura peut-être plus beaucoup d’électeurs indécis. Pendant ce temps, le monde regarde, horrifié.

Attaques personnelles

Dans les cinq minutes qui ont suivi le débat, le candidat républicain avait déjà qualifié Biden de « socialiste » et de « contrôlé » par l’aile gauche de son parti, en référence à l’aile la plus extrême représentée par Bernie Sanders. « Le fait est que j’ai battu Bernie Sanders. Je suis le parti démocrate maintenant », a déclaré le candidat démocrate. M. Trump s’est empressé d’introduire dans le débat le côté personnel de l’argument contre Biden, répétant son accusation, non encore fondée, selon laquelle Hunter Biden se serait livré à de la « corruption » en travaillant pour une compagnie de gaz ukrainienne alors que son père était vice-président et qu’il aurait été expulsé de l’armée « avec déshonneur ».

“Sous ce président, nous sommes devenus plus faibles, plus pauvres, plus malades, plus vulnérables et plus divisés », a déclaré l’ancien vice-président de l’ère Obama, qui a « recommandé » à M. Trump de « sortir de son bunker [à la Maison Blanche] et de son terrain de golf et de faire ce qui doit être fait pour sauver des vies [de la pandémie] ». Frustré par les perturbations de Trump, et aussi pour éviter la question d’un modérateur sur la Cour suprême, le démocrate a dit : « Pourquoi tu ne te tais pas, mec ?“

Wallace était tout aussi frustré lorsqu’il a rappelé à Trump que pendant la campagne, il avait accepté des réponses de deux minutes des deux côtés. Sans interruption. « Pourquoi ne pas vous en tenir à la règle de base que vous avez acceptée pendant votre campagne ? » « Il ne tient jamais sa parole », a déclaré Biden.

Les slogans du président étaient basés sur toutes les questions relatives à l’ordre public et l’insistance sur le fait que les élections de novembre sont « truquées ». Pour les conservateurs, les retards dus à la pandémie et l’augmentation du vote par correspondance pourraient faire que le résultat des élections prenne plusieurs mois.

Profitant du fait que les sondages ne le suivent pas pour créer un terrain propice à la fraude électorale perpétrée par les démocrates, il a encouragé ses partisans à rester vigilants pendant le scrutin : « Je voudrais que mes partisans se rendent aux urnes et regardent très attentivement, je les y invite « . “Cela va être une fraude comme vous n’en avez jamais vu, c’est une chose horrible pour notre pays. Cela ne va pas bien se terminer. Si je vois que des dizaines de milliers de votes sont manipulés, je ne peux pas le tolérer », a répété M. Trump, qui a l’intention de voir cette question portée devant la Cour suprême, dont la majorité républicaine pourrait être renforcée si le Sénat approuve un nouveau juge nommé par M. Trump avant l’élection.

Biden s’est distingué en discutant des questions les plus actuelles aux États-Unis – COVID-19 et égalité raciale – où il a fortement contrasté avec la politique de Trump et a exposé son plan.

Les observateurs étrangers déçus

« Chaos, interruptions, attaques personnelles et insultes », a déclaré un rédacteur en chef d’un journal chinois à propos du débat présidentiel américain. Un homologue australien a déclaré que le débat était « submergé » par « la rancune qui envahit l’Amérique ». Le Premier ministre danois a déploré les querelles et les interruptions qui ont eu lieu.

Le premier débat opposant le président républicain Donald Trump à son adversaire démocrate Joe Biden n’a pas été un moment fort de l’actualité politique aux yeux de nombreux observateurs étrangers. Pourtant, l’intérêt était grand pour son impact potentiel sur ce qui pourrait être l’élection américaine la plus importante depuis des années, dans un peu plus d’un mois.

Des observateurs venus d’Asie et d’Australie, d’Europe et d’Afrique ont cherché à savoir quel serait l’impact éventuel sur les marchés financiers et les monnaies, bien que la réaction ait été globalement modérée. Les cours des actions ont encore baissé au Japon et le dollar s’est affaibli par rapport au yen japonais et à l’euro, tandis que les contrats à terme américains étaient plus bas, ce qui laisse présager une faible ouverture à Wall Street. Les bourses européennes ont montré peu de secousses initiales.

Le débat lui-même s’est déroulé comme prévu, a déclaré Jeffrey Halley, analyste de marché senior chez Oanda. « Les marchés sont restés calmes, car aucune surprise politique n’est ressortie du débat », a-t-il déclaré. « Le débat ne fera pas bouger l’aiguille sur l’avance des démocrates dans les sondages nationaux, » a-t-il ajouté.

La plus grande inquiétude est de savoir à quel point la course pourrait être serrée et si un retard dans les résultats des élections pourrait être perturbateur, a déclaré Stephen Innes d’AxiCorp. « Une élection américaine très polarisée et peut-être légalement contestée est juste au coin de la rue », a déclaré Innes. “Avec des votes par correspondance susceptibles d’être trop élevés (et potentiellement remis en question), il y a une chance que nous ne connaissions toujours pas le résultat d’ici le jour de l’inauguration, avec le chaos constitutionnel qui s’ensuivra », a-t-il ajouté.

Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed Chtatou sur Twitter : @ Ayurinu

