Le président américain, Donald Trump, a annoncé jeudi avoir été testé positif, ainsi que son épouse, au nouveau coronavirus COVID-19.

Dans un post sur Twitter, Donald Trump a annoncé que lui et son épouse se plaçaient en quarantaine et entamaient le processus de rétablissement.

« Ce soir, la première dame et moi-même avons été testé positifs au Covid-19. Nous allons entamer notre quarantaine et le processus de rétablissement immédiatement. Nous nous en sortirons ENSEMBLE ! », a-t-il twitté.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020