L’Agence Marocaine de Presse (MAP) vient de publier un nouvel ouvrage intitulé Verbatim, qui reprend des citations du Roi Mohammed VI, de juillet 1999 à juillet 2020.

Ce livre regroupe des citations reprises des discours et des messages du Souverain, comme l’explique le Directeur général de la MAP, Khalil Hachimi Idrissi, dans l’incipit de “ce petit livre bleu”.

S’étalant sur 655 pages de petit format, “Verbatim 1999-2020” de son nom, revient sur 21 ans de règne, “durant lequel toutes les thématiques concernant l’avenir de la nation sont abordées”.

“C’est la méthodologie d’un Roi qui y est révélée”, explique Hachimi Idrissi.

Une méthodologie basée sur “un inventaire systématique des questions les plus urgentes, des problèmes les plus pointus, des difficultés les plus tranchantes, des projets les plus ambitieux, des exigences morales et religieuses les plus élevées et de défis les plus exaltants”.

Classé par thèmes, la recherche y est facilitée par un index alphabétique “qui relève l’exhaustivité des thématiques et leur récurrence”, ajoute-t-il.

Article19.ma