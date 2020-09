Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, a effectué mardi une visite à Bamako porteur d’un message d’encouragement, d’amitié et de solidarité envers les autorités maliennes et le peuple malien.

« Un message d’encouragement par rapport à toutes les actions importantes qui ont été prises pour placer le Mali sur la voie d’une transition apaisée, prometteuse et permettant de construire le Mali de demain », a déclaré M. Bourita à la presse, lors de cette visite qui intervient sur instructions royales.

Par cette visite de solidarité, le Maroc réitère sa « disposition à accompagner le Mali dans cette phase importante de son histoire récente », a tenu à préciser M. Bourita.

« Le Maroc a toujours mis l’intérêt du peuple malien au delà de toutes les circonstances et les contextes politiques et aujourd’hui, dans ces circonstances très particulières, le Royaume, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi, Que Dieu L’Assiste, est prêt à accompagner toutes les priorités et tous les programmes qui seront définis par les autorités maliennes durant cette période », a-t-il dit.

Cette visite à Bamako est aussi un message d’amitié transmis aux différentes forces vives du Mali pour que tous les Maliens se mobilisent autour de la réussite de cette transition, que toutes les forces vives, tous ceux qui ont une influence, tous ceux qui peuvent aider aujourd’hui contribuent à ce que cette transition soit faite par les Maliens et pour les Maliens, a-t-il souligné.

Le Maroc, a affirmé M. Bourita, considère que « les Maliens ont la capacité de gérer leurs problèmes et n’ont pas besoin d’une internationalisation de leur situation », soulignant que « le génie malien a prouvé qu’il est capable de faire valoir les intérêts suprêmes du Mali sur toutes autres considérations ».

Cette transition, a relevé M. le Ministre, « doit tirer également les enseignements des expériences passées, des limites, des dérives et également de l’interventionnisme qui a détourné l’élan prometteur de 2012 ».

« Aujourd’hui nous sommes confiants grâce à ce génie malien, grâce à l’engagement des autorités de la transition et grâce à la mobilisation de l’ensemble des forces vives, que le Mali saura sortir de cette transition », a-t-il conclu.

Article19.ma