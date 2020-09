Par Dr Jaouad Mabrouki

Depuis plus de deux mois, le nombre de personnes âgées qui me consultent augmente considérablement de jour en jour. Ces personnes âgées sont accompagnées de leurs enfants afin de m’exposer clairement les changements psychiques apparus nouvellement chez leurs ascendants depuis le confinement sanitaire, qui dans certains cas sont très graves.

Jusque là j’ai diagnostiqué des cas de :

Dépression simple (réactionnelle)

Trouble de sommeil, asthénie, anorexie, anxiété, baisse de l’attention et irritabilité.

Dépression d’allure démentielle

En plus des symptômes cités ci-haut, s’ajoutent : discours incohérent, trouble de comportement sexuel, désorientation temporelle et spatiale, amnésie, agitation motrice, incontinence urinaire et fécale.

Dépression psychosomatique

Des plaintes organiques le long de la journée, douleur du colon, diarrhée, douleur articulaire, douleur gastrique, céphalées, etc.

Dépression mélancolique

Isolement, opposition, refus de s’alimenter, de s’hydrater, délire interprétatif et de persécution, refus de prendre ses médications pour ses pathologies chroniques comme le diabète, l’hypertension artérielle et autres maladies.

Les causes réactionnelles au Covid que j’ai soulevées sont les suivantes :

La fermeture des mosquées de proximité

Le quotidien du sujet âgé, qu’il soit femme ou homme, était rythmé avec les heures de la prière. La mosquée joue un rôle important dans la socialisation, qui, en plus de sa fonction spirituelle, permet à la personne âgée de sortir de chez elle et de rencontrer d’autres personnes, voisins et autres et de partager des moments d’échanges. La covid a fermé les mosquées, les repères temporaux et sociaux se sont alors modifiés et les sujets âgés n’ont pas pu s’adapter à ce nouveau mode de vie, et se sont ainsi perturbés psychologiquement.

L’arrêt des visites familiales

La covid exigeant la protection des personnes âgées en particulier, le sujet est alors empêché de rendre visite à sa famille et il reçoit très peu de monde. Il a de plus du mal à concevoir cette pandémie et ne comprend pas pourquoi personne ne lui rend visite, ou dans certains cas pourquoi les visiteurs ne le prennent pas dans les bras et ne l’embrassent pas non plus.

De même, les enfants qui habitent d’autres villes du pays ou à l’étranger venaient régulièrement lui rendre visite d’ordinaire, mais avec la covid, certaines visites sont devenues impossibles pour les raisons que vous connaissez très bien.

Le sujet âgé pense alors qu’il n’est plus aimé et désiré parce qu’il est vieux et sans aucun intérêt. Ainsi il se déstabilise psychologiquement.

Le changement de l’organisation de la maison

La personne âgée était habituée à un certain mode de vie domestique assez précis : les enfants vont au travail, les petits enfants vont à l’école et certains enfants passent tous les jours à la maison pour lui rendre visite. Avec la covid, toute cette organisation qui marchait comme une horloge s’est arrêtée et le sujet âgé devient alors très anxieux et ne comprend pas pourquoi, ainsi il se perturbe psychologiquement au fil des jours.

Désorganisation des rapports sociaux et privation de liberté

Brusquement le sujet âgé a vu sa liberté limitée, il ne doit pas sortir, il ne doit pas serrer la main des voisins, de l’épicier, de l’imam de la mosquée, il doit porter un masque si toutefois il sort, les visiteurs doivent rester à un mètre de lui, il ne peut plus aller à souika du quartier, il doit se laver les mains sans arrêt, mettre du gel hydro-alcoolique, ne peut plus sortir l’après-midi pour aller jouer aux dames ni passer du temps à la place avec ses congénères. Bref, pour le sujet âgé, il s’agit d’un autre monde et un autre mode de vie étrange pour lui, ainsi il panique et se déstabilise psychologiquement.

En conclusion, je sonne l’alarme d’alerte aux autorités sanitaires, afin de prendre ce problème au sérieux car nous allons nous retrouver bientôt devant une épidémie de démence sénile précocement !

Docteur Jaouad MABROUKI, Expert en psychanalyse de la société marocaine

Article19.ma