Ça bouge enfin. L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a choisi l’agence de communication basée à Londres « Black Diamond » pour promouvoir la destination Maroc au Royaume-Uni et en Irlande.

Selon le site britannique spécialisé dans le voyage « Travel Pr News », Black Diamond mettra en place un programme de visite au Maroc pour les médias et les influenceurs, et organisera aussi un certain nombre d’événements pour les journalistes et les professionnels du tourisme.

Les messages clés qui seront portés par l’agence seront axés sur le programme de développement durable du Maroc au moment où le pays cherche à reconstruire son tourisme, en plus de la promotion de la cuisine de classe mondiale, l’accessibilité au désert, la randonnée en montagne et le golf.

+ La première agence de relations publiques au Royaume uni +

L’accent sera également mis sur des destinations moins connues, comme les villes de Tanger, Rabat et Fès, ainsi que la station balnéaire de Dakhla.

« Alors que nous attendons avec impatience de bâtir la réputation du Maroc au Royaume-Uni et en Irlande, il est de notre responsabilité de porter le message de l’ONMT sur la durabilité et d’accroître la connaissance du pays dans son ensemble », a déclaré au site « Travel Pr News », la responsable des relations publiques de l’agence Black Diamond, Sarah Barnett.

Avant la pandémie de Covid-19, le Maroc avait enregistré une augmentation de touristes britanniques au cours des quatre dernières années dont le nombre a atteint plus d’un demi-million en 2019.

La même source a rappelé que la ville de Marrakech accueillera en 2021 le congrès de l’association des agences de voyages et des tours opérateurs britanniques « ABTA » et de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Article19.ma