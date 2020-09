L’acteur britannique Eddie Redmayne, lauréat en 2015 de l’Oscar du meilleur acteur, avait toujours rêvé de jouer dans un film du scénariste Aaron Sorkin devenu réalisateur pour « Les sept de Chicago » (The Trial of the Chicago 7) mais cette opportunité n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment, a rapporté le site upnewsinfo.com.

« Quand j’ai lu le scénario d’Aaron pour la première fois, j’étais au Maroc en vacances », raconte la star de « Les Animaux fantastiques » (Fantastic Beasts and Where to Find Them),

Redmayne qui incarne dans le film l’ex-mari activiste de Jane Fonda Tom Hayden se confie en disant: « J’ai eu une intoxication alimentaire et je m’étais fracturé le pied, donc je ne pouvais pas quitter l’hôtel. Je me sentais tellement misérable et désolé pour moi-même lorsque cet e-mail a été envoyé avec un script d’Aaron Sorkin ».

« Très souvent, en tant qu’acteur, on vous demande quelle est votre liste de souhaits, quel personnage voulez-vous jouer, avec qui rêvez-vous de travailler? Il n’y avait qu’une seule personne sur ma liste et c’était Aaron Sorkin. C’était de loin l’écriture la plus excitante, drôle, éclairante et émouvante que j’aie jamais lue. Je l’ai terminée, j’ai appelé mon agent et lui ai dit: « Comptez sur moi, à quelque titre que ce soit ».

Puis, Redmayne a eu une première rencontre avec le perfectionniste Sorkin alors qu’il essayait de faire la voix de Hayden juste: « Aaron était très fort pour me libérer tôt alors que je travaillais sur ma voix, et Tom avait une voix très particulière. Aaron a affirmé: « Je ne veux pas que ce soit une réplique de Tom Hayden. Je veux que vous jouiez ma version de lui ».

« Les sept de Chicago », qui met également en scène Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt et le gagnant des Emmy Awards 2020 Yahya Abdul-Mateen II, sera projeté dans certains cinémas ce week-end du 25 septembre avant de faire ses débuts sur Netflix le 16 octobre.

Article19.ma