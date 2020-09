Le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, a plaidé en faveur d’un « système multilatéral de proximité, porteur d’efficacité et pourvoyeur de solutions », selon un communiqué rendu public ce samedi.

Dans une allocution à l’occasion de la réunion ministérielle de l’Alliance pour le multilatéralisme, organisée virtuellement en marge du débat de haut niveau de la 75ème Assemblée générale des Nations-Unis, M. Bourita a souligné que le Maroc a choisi, sous le leadership du Roi Mohammed VI, un multilatéralisme solidaire, inclusif, pragmatique et d’action.

Evoquant « l’immensité » des défis qui attendent les générations présentes et futures, dont le développement d’un vaccin « sûr, efficace et accessible » contre la Covid-19, l’éducation et la récession économique, le ministre a affirmé que « la responsabilité de donner corps à l’idéal d’un multilatéralisme de l’action s’impose à nous ».

« Pour le multilatéralisme, la pandémie a constitué un stress test grandeur nature, qui a interrogé – et interroge encore – l’efficacité du système en temps de crise globale », a relevé le ministre, faisant observer que deux conclusions structurelles semblent en découler.

« D’abord que le multilatéralisme n’a pas disparu et n’est pas près de disparaitre. Pour une raison simple : il n’y a pas de meilleure alternative », a-t-il expliqué, notant qu’ensuite, « il ne suffit pas de préserver le multilatéralisme; il faut le rendre meilleur. Notamment, en tirant les leçons de la pandémie. »

« La Covid-19 constitue, assurément, un tournant dans l’histoire du multilatéralisme. Elle doit y marquer, aussi, un point d’inflexion », a martelé M. Bourita, rappelant que s’il s’est « érodé », les fondements du multilatéralisme sont « solides ».

« Il s’appuie sur une assise institutionnelle – l’ONU – qui n’a cessé de se développer depuis 75 ans; il s’appuie, d’autre part, sur un fonds juridique, qui compte aujourd’hui quelques milliers de conventions internationales, dont l’ONU est la gardienne », a fait remarquer le ministre.

« C’est cet esprit constructif et réformateur que défend l’Alliance pour le Multilatéralisme, et c’est cet esprit même que soutient le Maroc », a-t-il souligné.

A l’occasion du 75ème anniversaire de la Charte des Nations Unies, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et son homologue allemand, Heiko Maas, ont présidé cette réunion ministérielle de l’Alliance pour le multilatéralisme, sous forme de visioconférence, consacrée au renforcement de l’architecture multilatérale de santé et à la lutte contre les infodémies.

Article19.ma