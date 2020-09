Par Dr Mohamed Chtatou

Le conflit entre Israël et les Palestiniens, qui a commencé au lendemain de la fondation d’Israël en 1948, dure maintenant depuis près de sept décennies. La plupart des gens s’accordent à dire que les deux parties doivent trouver un moyen de coexister pacifiquement en tant que voisins, mais leurs dirigeants restent très éloignés sur de nombreuses questions, notamment la sécurité d’Israël, les frontières d’un éventuel État palestinien et le statut de Jérusalem, que les Israéliens et les Palestiniens revendiquent comme leur capitale.

Depuis plus d’un siècle, les dirigeants du monde entier ont lancé des appels à la paix au Moyen-Orient, mais généralement sans succès. La région a déjà connu vingt-deux conflits au cours des premières années du XXIe siècle, et son avenir est bien plus prometteur. Cela est dû à cinq tensions persistantes qui alimentent les conflits dans la région, chacune consistant en un changement social, économique ou politique majeur qui se heurte à une caractéristique importante et relativement constante de la région :

1. Croissance démographique vs. limites géographiques et économiques ;

2. Jeunes pays vs. sociétés anciennes ;

3. Islamisme radical moderne contre religions abrahamiques traditionnelles ;

4. Le « Printemps arabe » contre l’autoritarisme traditionnel ; et

5. Compétition des grandes puissances contre inattention.

De plus, ces cinq facteurs interagissent les uns avec les autres, ce qui rend la situation d’autant plus complexe. Ensemble, ils menacent de déchirer le Moyen-Orient et de déclencher une guerre mondiale. Tant que les dirigeants n’auront pas pris conscience de ces tensions et n’y auront pas remédié, aucun appel à la paix n’apportera de résultats significatifs.

« Abraham » apportera-t-il la paix au Moyen-Orient ?

En forgeant le premier accord de paix arabo-israélien depuis 1994, le président Donald Trump a rendu hommage à un patriarche. Ce personnage biblique et coranique familier « est appelé ‘Abraham’ dans la foi chrétienne, ‘Ibrahim’ dans la foi musulmane et ‘Avraham’ dans la foi juive », a expliqué David Friedman, ambassadeur des États-Unis en Israël. « Et personne ne symbolise mieux le potentiel d’unité, entre ces trois grandes religions ».

En signant l’accord, les Émirats arabes unis (EAU) ont rejoint l’Égypte et la Jordanie en tant que seuls pays arabes à faire la paix avec Israël. Des lignes téléphoniques sont déjà connectées entre la nation du Golfe et l’État juif, et des préparatifs sont en cours pour échanger des ambassades. Depuis Bahreïn à rejoint cet accord et d’autres pays du Golfe comme Oman et Koweit, ont manifesté leur soutien, tandis que l’Arabie saoudite ne s’y est pas opposée. Cela pourrait ouvrir une nouvelle ère

« C’est un accomplissement diplomatique unique en son genre, mais je prédis que ce sera le premier, et non le dernier », a déclaré Johnnie Moore, un leader évangélique engagé dans les coulisses de la défense des droits. Lui et le romancier à succès Joel Rosenberg ont dirigé une délégation évangélique aux EAU en octobre 2018 (ainsi que deux délégations en Arabie Saoudite), et Moore s’est rendu personnellement à trois autres reprises. « L’accord d’Abraham », a-t-il déclaré, « s’avérera être le moment où les griefs du passé ne l’emporteront plus sur les promesses d’avenir au Moyen-Orient ».

Héros de la foi pour les chrétiens et les juifs, « Ibrahim » est déjà une figure centrale aux EAU. Le pays a ouvert son Année de la tolérance en 2019 en accueillant le pape François lors de la toute première visite papale dans la péninsule arabique. Et en commémoration, elle a clôturé l’année en annonçant l’inauguration de la Maison de la famille Abrahamique, dédiée à l’harmonie interconfessionnelle. Ce complexe abritera une église, une synagogue et une mosquée sur une île proche de la capitale Abu Dhabi.

Le « Document sur la fraternité humaine » signé lors de la visite du pape et du Grand Cheikh d’al-Azhar, basé au Caire, le principal siège de l’apprentissage religieux dans le monde musulman sunnite, a permis de poursuivre les efforts des Émirats arabes unis et d’autres musulmans pour préserver la paix avec les chrétiens après la montée de l’ISIS.

Anticipant que d’autres nations musulmanes se joindront bientôt aux EAU pour faire la paix avec Israël, M. Trump a envisagé une protection supplémentaire pour les populations chrétiennes minoritaires. « Les EAU ont accepté très fermement de nous représenter … en ce qui concerne le christianisme, car au Moyen-Orient il n’est pas bien traité », a déclaré M. Trump. « Il est traité de façon horrible et très injuste “.

L’accord d’Abraham : Apportera-t-il la paix ou perpétuera-t-il la douleur en Palestine ?

Dans quelle mesure cette affirmation était-elle réaliste ? Pas beaucoup. L’accord ne faisait que formaliser ce qui se passe réellement depuis des années entre Israël et les EAU sous la table, loin des regards du public, mais pas de la connaissance du public. Trump et son gendre Jared Kushner négociaient une stratégie d' »outside-in » pour résoudre cette crise palestinienne « centrale » au Moyen-Orient. Cette stratégie consistait à éloigner les Arabes du « centre », c’est-à-dire de la Palestine, afin de créer une plus grande pression sur les Palestiniens déjà assiégés. Le pilier de l’accord était que la Cisjordanie ne serait pas annexée. Mais ce pilier a commencé à s’effondrer immédiatement lorsque les Israéliens ont laissé le chat sortir du sac. Israël a déclaré que la décision d’annexer était toujours à l’ordre du jour, mais qu’elle n’avait été que temporairement suspendue à la demande des Etats-Unis afin que l’accord puisse être signé. Cela a semblé être un accord assez brutal pour les Palestiniens, les personnes les plus concernées par l’accord, mais sans aucun moyen de l’influencer.

Le premier traité de paix entre Israël et un pays arabe est celui signé en mars 1979 entre le Caire et Tel-Aviv en 1979, pour lequel le président égyptien, Anwar Sadat, a payé de sa vie. Le second a été conclu entre Israël et la Jordanie en 1994. Mais il s’agissait d’un accord entre Israël et deux de ses États frontaliers avec lesquels il y avait une histoire de guerres. Les EAU ne partageaient aucune frontière et n’avaient aucun conflit militaire avec Israël. Cet accord violait un principe de l’Organisation des pays islamiques (OCI) selon lequel les États arabes frontaliers (ou de première ligne) d’Israël pouvaient faire valoir leurs intérêts vis-à-vis d’Israël de la manière qu’ils choisissaient, car pour eux, la question était existentielle. Les membres éloignés de l’OCI continueraient à ne pas reconnaître Israël pour soutenir la cause palestinienne. Les Émirats arabes unis sont le troisième pays arabe à avoir conclu un tel accord avec Israël, et le premier du Golfe. Cela indiquait un succès des puissances pro-israéliennes à couper le soutien aux Palestiniens des autres pays arabes.

De manière générale, l’accord d’Abraham a accepté la normalisation complète des relations entre Israël et les EAU, y compris l’échange d’ambassadeurs. Il sera également suivi d’accords sur les investissements, le tourisme, les vols directs, la sécurité, les télécommunications et d’autres questions. Ensuite, il y avait cette disposition risquée sur l’annexion de la Cisjordanie par Israël qui était déjà en train de s’effilocher. Une concession massivement significative a été faite à Israël par un état arabe de l’OCI sans aucun avantage palpable pour les Palestiniens. Mais alors, pourquoi ? Certains analystes pensent que l’idée était de mettre à Trump une plume dans son chapeau, là où il n’y en avait pas, par ses amis israéliens et émiratis. Si c’était la raison pour laquelle l’accord était un sacrifice d’un intérêt palestinien crucial pour un bénéfice très marginal, même pour Trump, parce que les élections américaines se dérouleront principalement sur des questions intérieures. Les affaires étrangères importeront peu, et le Moyen-Orient, pas du tout.

Certains pensent que les Émirats arabes unis n’auraient pas pris cette mesure sans un coup de pouce et un clin d’œil de l’Arabie saoudite. Les deux pays ne font rien d’important de nos jours sans se consulter. Leurs princes héritiers, qui dirigent les opérations dans les deux capitales, sont les meilleurs amis. Si un traité de paix saoudien avec Israël n’est probablement pas imminent car sa réputation de gardien de deux des lieux saints de l’Islam en souffrirait, ses autres amis arabes, tels que Bahreïn et Oman, pourraient bien être dans la file d’attente.

Réactions à l’accord

Quelle a été la réaction mondiale à cet événement ? Les Nations unies et leur secrétaire général, Antonio Guterres, ne sont guère en mesure, d’une part, d’offenser la Maison Blanche, qui leur fournit les moyens financiers nécessaires et, d’autre part, de s’opposer à tout traité de paix, où que ce soit, en liant habilement la « normalisation » à l’espoir d’une résolution de la question palestinienne par la création de deux États. Mais Abou Dhabi s’est sûrement rendu compte que les États-Unis étaient trop divisés pour satisfaire toutes les parties, lorsque le rival de Trump, Joe Biden, incapable d’offenser Israël et en même temps peu disposé à lui accorder le moindre crédit, s’est concentré principalement sur la question clé de l’annexion. Il a déclaré « L’annexion serait un coup porté à la cause de la paix, c’est pourquoi je m’y oppose maintenant, et je m’y opposerai en tant que Président ».

Une grande partie du reste de l’OCI, dirigée par le président palestinien Mahmoud Abbas, était opposée à l’annexion. Abbas a carrément dénoncé l’accord. Le célèbre négociateur palestinien, Hanan Ashrafi, a qualifié l’accord de « vendu par des amis ». Rejetant l’accord, le Hamas a estimé qu’il servait le « récit sioniste ». L’Iran, ennemi juré des monarchies arabes et des pays du Golfe (à l’exception du Qatar – telles sont les subtilités des politiques complexes intra-muros au Moyen-Orient), a qualifié l’action des EAU de « stupidité stratégique » et l’a assimilée à « poignarder les Palestiniens dans le dos ». Une Turquie tout aussi furieuse a déclaré que « l’histoire n’oubliera pas et ne pardonnera jamais le comportement hypocrite des EAU ». En Asie du Sud-Est, à Singapour, à Jakarta et à Kuala Lumpur, les responsables ont jusqu’à présent gardés le silence, bien que l’ancien Premier ministre malaisien Mahathir ait qualifié l’accord de « pas en arrière pour la paix » et ait averti qu’il « diviserait le monde musulman en factions belligérantes », les Israéliens ajoutant « de l’huile sur le feu ».

Jérusalem : quel destin pour les Palestiniens ?

En Asie du Sud, le Pakistan, pauvre mais puissant, devait être, et était, plus discret. Le Premier ministre Imran Khan, dont la voix avait du poids au sein de l’OCI, mais dont la bourse pourrait être légère sans le soutien des Saoudiens et des Émiratis, ne s’est pas prononcé comme à l’écrit, mais le ministère des Affaires étrangères à Islamabad a publié une déclaration soigneusement élaborée et calibrée. Il a déclaré que l’accord « a des implications de grande portée » et que « le Pakistan a un engagement constant envers la pleine réalisation des droits légitimes du peuple palestinien, y compris le droit à l’autodétermination », en gardant évidemment les Cachemiriens à l’esprit. Il a ajouté que « l’approche du Pakistan sera guidée par notre évaluation de la manière dont les droits et les aspirations des Palestiniens sont respectés et dont la paix, la sécurité et la stabilité régionales sont préservées ».

En attendant, le Palestinien moyen doit se demander si, pour lui ou elle, l’accord d’Abraham, conclu dans la foulée du festival Eid al-Adha, se transformerait en un sacrifice abrahamique !

Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed Chtatou sur Twitter : @Ayurinu