Le Centre de la Mémoire Commune pour la Démocratie et la Paix organise la 9éme édition du Festival International du Film et de la Mémoire Commune FICMEC, sous le thème : « Maroc et Amérique Latine : cinéma et mémoire en temps de pandémie », aura lieu pour la première fois à distance, du 30 novembre au 6 décembre prochain.

Une manifestation culturelle qui verra la participation d’artistes, intellectuels, militants des droits de l’homme les plus en vue sur la scène nationale et internationale.

L’événement prévoit également des rencontres avec le grand public autour d’un programme académique et artistique retransmis en direct sur internet.

Les débats organisés dans le cadre de ce rendez-vous artistique contribueront à enrichir la connaissance mutuelle et le travail collectif sur le chemin de la paix et la démocratie.

Voici le programme détaillé du festival : http://www.festivalcinemanador.com/

Article19.ma