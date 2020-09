Amende honorable. Le ministre de la Poste, des Télécommunications, Brahim Boumzar a présenté ses excuses aux Algériens après ses déclarations à Oran sur le Sahara qui ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux.

« Je présente mes excuses pour mes frères et mes compatriotes pour des propos qui ont été mal compris et des mots mal interprétés. Non à la fitna », a écrit le ministre sur la page Facebook de son département, dans la soirée de mardi.

En visite en début de semaine à Oran, Boumzar avait commis un impair en disant : « On est à Oran et pas au Sahara », en réponse aux opérateurs de téléphonie mobile qui se plaignaient du manque de rentabilité d’un projet de connexion d’une nouvelle cité au réseau mobile, selon le site tsa.algérie.com.

Une déclaration officielle qui a enflammé et mis en colère les réseaux sociaux où le ministre est accusé de « racisme » et de « mépris« envers les habitants du désert algérien, précise la même source.

اعتذر لأهلي و اخواني عن كلمات فهمت بالخطأ و الفاظ اسيء تاويلها. #لا_للفتنة_شعب_واحد_وطن_واحد Publiée par ‎وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية – الجزائر –‎ sur Mercredi 23 septembre 2020

+ Le ministre s’est longuement expliqué pour tenter de rattraper la balle… +

En plus du message écrit où il présente ses excuses, Boumzar s’est longuement expliqué dans un message vidéo de 4,5 mn.

« Je suis désolé, j’ai constaté un phénomène sur les réseaux sociaux. Fitna, interprétations, déclarations déformées. J’étais en visite à Oran, dans un ensemble urbain. Plus de 40.000 logements, plus de trois ans sans couverture, ni téléphone mobile, ni téléphone fixe. On a discuté avec les opérateurs mobiles. On leur a exprimé notre mécontentement, en on leur a demandé de respecter leurs engagements contractuels qui figurent dans le cahier des charges relatif au droit du citoyen à la couverture », a-t-il expliqué.

Et d’ajouter : « Parfois, ces derniers disent qu’il n’y a pas de rentabilité économique. Comment ? Oran est une grande ville, avec une densité de population importante. C’est pour cela qu’on a donné l’exemple de notre grand Sud, où la densité de la population dans certaines régions ne permet pas d’avoir une rentabilité ».

Le message a-t-il été reçu 5/5? Difficile à dire par les temps qui courent…

Article19.ma