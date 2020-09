Avertissement: cet article contient des images que certains peuvent trouver choquantes. Veuillez lire à votre entière discrétion », c’est en ces termes qu’une des stations radios régionales sud africaine « East Coast Radio » a consacré sur son site un article à la récente polémique sur les sculptures de Méhdia, près de Kénitra.

Et de poursuivre: « Des sculptures représentant deux poissons qui ressembleraient à des organes génitaux masculins ont été postées sur les médias sociaux. Certains y ont vu une occasion idéale pour faire des blagues, d’autres plus nombreux encore n’ont pas apprécié « l’oeuvre d’art ».

Les statues ont été placées à Mehdia, près de Kénitra, dans le centre-ouest du Maroc, après que les habitants aient demandé aux autorités d’embélir la ville.

'Pornographic' statues of leaping fish are demolished in Morocco after locals say they look like male genitals and should never have been erected.

The statue, which shows two peach-coloured fish jumping into the air, is located on a roundabout in the coastal town of Mehdia. pic.twitter.com/1RwnTbRD6r

