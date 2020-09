Le directeur exécutif de l’Alliance des entreprises pour la promotion de la prospérité (Trade Alliance to Promote Prosperity), Kent Kaiser, a fait savoir que la société américaine « Mosiac », propriétaire de la majorité des mines de phosphate aux États-Unis, cherche à créer un certain monopole.

«S’il y a des taxes sur les phosphates en provenance d’autres pays, cela fera monter le prix», a affirmé Kaiser, dont les propos ont été relayés par le site 953mnc.com, ajoutant que «malheureusement, cela signifie que les agriculteurs paieraient l’engrais à un coût plus élevé».

Les phosphates sont utilisées sur environ 60 pour cent des terres cultivées aux Etats Unis. Selon les estimations de Kaiser, les agriculteurs paieraient de 480 à 640 millions de dollars de coûts supplémentaires.

«L’impact est grand en termes de produits finaux qui seraient impactés», a déclaré Kaiser. «Nous pensons vraiment que ces taxes sont une mauvaise idée».

+ Arrêter l’enquête sur les phosphates du Maroc et de Russie +

C’est ainsi que « No On Farm Tax » (Non à la taxe agricole) a été organisée, a indiqué Kaiser précisant que l’objectif est d’arrêter l’enquête sur le Maroc et la Russie non seulement pour les agriculteurs et les consommateurs, mais aussi pour les relations commerciales internationales.

«Ces types de partenariats commerciaux que nous avons avec la Russie et le Maroc sont bons pour notre pays», a-t-il souligné.

«Peut-être que les gens pensent que si la Russie est impliquée, c’est une mauvaise chose. Cette importation de la Russie nous aide réellement. La plupart des réserves de phosphates dans le monde se trouvent au Maroc. Notre accord commercial avec le Maroc remonte à 1786, c’est le plus ancien accord jamais interrompu avec les États-Unis».

Kaiser a, en outre, fait savoir que les agriculteurs peuvent avoir un impact et exprimer leurs préoccupations directement à la Maison Blanche en appelant le 202.456.1414.

L’Alliance commerciale pour la promotion de la prospérité (Trade Alliance to Promote Prosperity « TAPP ») se définit comme étant une coalition d’entreprises américaines, de travailleurs, d’associations professionnelles, de leaders d’opinion, de législateurs et de décideurs engagés à bâtir l’économie américaine en créant des emplois grâce à des partenariats commerciaux stratégiques qui stimuleront la croissance pour les décennies à venir.

Article19.ma