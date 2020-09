C’est officiel. La Brussels School – IHECS et l’Université International de Rabat (UIR) ont crée une filière de formation « Communication et Média » au Maroc pour la rentrée 2020-2021, selon un communiqué rendu public.

« Ce programme organisé sur deux cycles, une licence de trois ans et un master de deux ans, formera la nouvelle génération de professionnels marocains de la publicité, des relations publiques et du journalisme », souligne le communiqué.

L’inauguration est prévue le 26 septembre 2020, précise le communiqué.

Outre l’échange d’étudiants, d’enseignants et d’outils pédagogiques entre l’UIR et l’IHECS, elle prévoit la mise en place d’activités de recherche communes ainsi que l’organisation conjointe de conférences et de séminaires sur divers sujets et disciplines. Dans son communiqué, l’UIR précise également que l’IHECS accompagnera son nouveau partenaire dans la création de nouvelles filières et nouveaux programmes.

Cette filière formera des profils polyvalents pouvant assurer des fonctions tels que cadre en communication institutionnelle, spécialiste en communication de crise, relations partenariales, journaliste, attaché de presse, responsable au sein d’instituts de sondages, consultant en communication, responsable de la communication interne ou externe, chef de marketing, conseiller en relations publiques ou encore consultant en agence.

Dès l’obtention de leur diplôme, les lauréats de la licence «communication et médias» poursuivront leurs études en intégrant un master organisé sur deux ans avec une double diplomation UIR-IHECS, et une mobilité sur les deux derniers semestres à l’IHECS en Belgique.

Le master «communication et médias» proposera trois choix de spécialisation, à savoir en relations publiques, en publicité et communication des entreprises et en presse et communication spécialisées.

La formation débutera fin septembre 2020 et accueillera des étudiants en 1ère année de bachelier (licence).

Article19.ma