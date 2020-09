Histoire. Il y a 78 ans, Frederick Arsenault a pris un petit bain dans le fleuve de Sebou à Port Lyautey (Kénitra), au Maroc.

Arsenault était membre d’une unité de démolition de la marine américaine dans le cadre d’une mission top-secrète, la première action américaine de la Seconde Guerre mondiale en Afrique du Nord.

Les plongeurs ont été chargés de couper un câble d’acier et de dégager un passage dans le fleuve. Une fois le câble coupé, un destroyer américain pourrait alors avancer en amont pour débarquer 300 soldats afin de prendre d’assaut l’aérodrome de Port Lyautey.

La mission était pleine de dangers. La zone était contrôlée par les troupes françaises de Vichy, sous le commandement des nazis. Les Français étaient au Maroc depuis 1912, après avoir signé un traité avec le sultan du Maroc.

+ Opération Torch, dirigé par le général Dwight Eisenhower et le général George Patton +

Lorsque l’Allemagne et l’Italie ont vaincu la France en juin 1940, les nazis ont pris le relais.

Le gouvernement français est passé sous contrôle allemand et est devenu connu sous le nom de gouvernement de Vichy.

La guerre faisait rage en Europe depuis 1939, mais les États-Unis n’y sont pas entrés avant l’attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941.

Cette attaque a concentré l’implication américaine sur le Japon. En 1942, les États-Unis ont été persuadés par les Britanniques de commencer à combattre les puissances de l’Axe dans les régions périphériques plutôt qu’en Europe.

Le repli, connu sous le nom d’Opération Torch, dirigé par le général Dwight Eisenhower et le général George Patton, est survenu en novembre 1942. Alors que d’autres alliés se concentraient sur les zones le long de la Méditerranée, les États-Unis ont attaqué le Maroc le long de sa côte atlantique. Le Sebou est à environ 100 miles au sud du détroit de Gibraltar.

Une unité de démolition de combat avec 17 hommes a été constituée et formée en Virginie. A partir du moment où ils se sont portés volontaires, c’était comme si les hommes avaient renoncé à l’existence. Même les officiers de formation n’étaient pas au courant de la mission. Ils ont reçu l’ordre de ne parler à personne.

Ils ont traversé l’Atlantique à bord du USS Brant, un dragueur de mines transformé en navire d’opérations de sauvetage. Ils devaient rencontrer la force d’assaut, près de la côte nord-africaine.

+ La 1ère aventure dans le Sebou… +

La première aventure dans le Sebou a eu lieu le 8 novembre. L’unité de démolition est montée à bord d’une péniche de débarquement et s’est dirigée vers la rivière. Tout était calme à terre, mais la garnison de la Kasbah de Mehdia avait été alertée. Alors que le bateau passait une jetée, une fusée rouge a été tirée. Des tirs ennemis ont suivi depuis deux positions, avec des projecteurs.

Les marins ont accéléré à pleine puissance et ont commencé à zigzaguer, mais n’ont subi aucun coup. Un destroyer américain sur le fort a riposté avec de l’artillerie. Ce rapport provient d’un livre, « The Naked Warriors » (Les combattants nus), par le colonel Francis Douglas Faire et Don Moore.

Ayant perdu l’élément de surprise, l’équipe de démolition a fait un départ précipité, a raconté Arsenault dans une interview avec « The Boston American » en 1948.

Le 9 novembre, il y a eu un message radio. L’aérodrome devait être pris. Ils repartent. Le bateau était chargé d’explosifs, de coupe-fil, de deux canots pneumatiques gonflés, de deux mitrailleuses légères et d’un énorme engin explosif sous-marin. Cette fois, ils ont atteint la barrière sans être détectés. Il y avait un filet suspendu à un câble, d’un pouce et demi de diamètre, avec un fil plus petit au-dessus. De petits navires à l’ancre ont balisé le câble.

Avec les vagues qui battaient le bateau, Arsenault et d’autres plongeurs se sont jetés à l’eau, en utilisant uniquement des masques d’eau peu profonde et des masques à oxygène.

« Cela ne nous a probablement pris que deux à quatre minutes sous l’eau », a-t-il dit, « mais pour nous, c’était des siècles. Je me suis senti désolé pour les pauvres gars qui ont dû rester sur le pont ».

Ils ont pu attacher un dispositif de coupe explosif au câble et cela a fonctionné du premier coup. Après la chute du câble et du fil, le fort a ouvert le feu. La péniche de débarquement, connue sous le nom de bateau Higgins, offrait peu de protection, étant en grande partie en contreplaqué. Un officier et un marin ont été blessés. Arsenault en est sorti indemne.

Avec la barrière enlevée, le destroyer USS Dallas a pu remonter le fleuve et prendre la Kasbah (le fort). Le Dallas a ensuite débarqué 300 soldats pour attaquer et s’emparer de l’aéroport de Port Lyautey. Non seulement cela a privé les Français de Vichy d’un aéroport, mais il est devenu une base pour un escadron américain d’avions P-40.

+ Arsenault et ses compatriotes ont reçu la Croix de la Marine +

La bataille a conduit à une victoire alliée en sécurisant le Maroc. À peine deux mois plus tard, le président Roosevelt et Winston Churchill se sont rencontrés à Casablanca, à environ 120 kilomètres au sud de Port Lyautey.

En mars 1943, Fred Arsenault et ses compatriotes ont reçu la Croix de la Marine, la deuxième plus haute distinction de la Marine. Sa citation dit:

« Dans la nuit du 9 novembre 1942, Arsenault était membre d’une unité de démolition qui avait pour mission d’ouvrir un passage en enlevant un obstacle à la navigation à l’embouchure du fleuve Sebou à Mehdia. Avec beaucoup d’habileté et de courage, ce groupe a réussi à franchir les obstacles à l’entrée et a accompli cette tâche sous des tirs hostiles. Cela a été fait dans le but de permettre à l’USS Dallas de remonter le fleuve jusqu’à l’aéroport près de Port Lyautey pour débarquer une unité afin d’atteindre cet objectif important ».

Arsenault a également eu un deuxième souvenir de l’expédition. Dans la boue du fleuve Sebou, il a trouvé un étui à cigarettes avec l’inscription « Le Commandant et Le Personnel de L’Escadrille No 3 », l’Escadron aérien français légendaire, l’Escadrille n° 3 date de la Première Guerre mondiale et existe toujours.

Fred Arsenault est rentré à Lexington où il a épousé Jean Cameron. La famille Arsenault a ensuite déménagé à Wilmington et s’est installée à Dell Drive.

En 1986, près de 45 ans après sa petite baignade, il a reçu une plaque d’immatriculation du Massachusetts, « Legion of Valor », plaque numéro 1.

Son demi-frère, Henry J.Arsenault, est décédé le 9 juin 1944, trois jours après le jour J, lors de l’invasion de la Normandie

Article19.ma