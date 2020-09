Controverse. La célèbre blogueuse marocaine Mayssa Salama Ennaji a fait savoir qu’elle a été convoquée vendredi par la police de Rabat au sujet d’une plainte déposée à son encontre par le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb.

« Ma réponse a été que depuis avril plusieurs médias fiables l’accusent (le ministre) d’avoir passé des marchés pour des tests du nouveau coronavirus et du matériel médical sans appels d’offres et à des prix inimaginables, d’avoir négligé les initiatives marocaines et de mauvaise gestion, des accusations qui sont parvenues au Parlement. »

A noter que le Parlement « n’a pas répondu et qu’il n’a pas nié dans aucune de ses sorties médiatiques ou dans un communiqué officiel », a indiqué la blogueuse sur sa page Facebook.

Et d’ajouter: « Lorsque j’ai posté une vidéo lui demandant de répondre à ces accusations, parues dans les médias marocains, soulevées dans les questions des parlementaires marocains et échangées sur les réseaux sociaux (en fournissant mes sources à la police), le ministre a négligé les sources médiatiques et les questionnements des parlementaires qui l’accusent, et au lieu d’y répondre, il a décidé de me poursuivre personnellement ».

تم استدعائي صباح اليوم لولاية الأمن بالرباط حول شكاية وزير الصحة خالد آيت الطالب ضدي. كان جوابي أنه منذ شهر أبريل وعدد… Publiée par ‎Mayssa Salama Ennaji مايسة سلامة الناجي‎ sur Vendredi 18 septembre 2020

Elle a, en outre, souligné que les policiers ont transcrit toutes ses réponses dans le PV de l’audience, remerciant « les jeunes de la wilaya de la sûreté à Rabat pour leur grand professionnalisme ».

Selon la blogueuse, c’est la troisième fois qu’elle a été convoquée à wilaya de la sûreté à Rabat, la première fois c’était en 2016 à la suite d’une plainte de l’ancienne ministre de l’Environnement, Hakima El Haite.

Article19.ma