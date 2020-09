Amende honorable. Le mouvement palestinien du Fatah a publié sur sa page Facebook une carte du Maroc amputée de ses provinces du sud, ce qui a suscité la colère de nombreux internautes marocains qui y ont vu une atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume, avant de corriger son erreur et réitérer sa position soutenant la marocanité du Sahara.

« Le Sahara est marocain avec ou sans votre correction … et ce que vous avez fait ne passera pas inaperçu », a souligné un internaute marocain alors qu’un autre a posté le commentaire suivant: « le mouvement Fatah, partisan historique des séparatistes, nous remercie, nous, les Marocains pour toutes les années au cours desquelles le Maroc a soutenu la cause financièrement et moralement aussi bien que militairement, et il nous en remercie à sa manière habituelle ».

Ils ont également appelé le Fatah à présenter des excuses officielles au peuple, au gouvernement et au roi du Maroc, et à clarifier officiellement la position des Palestiniens sur la question du Sahara marocain, surtout après plusieurs incidents provocateurs qui se sont produits récemment, dont la photo de l’ambassadeur palestinien en Algérie accompagné d’éléments du Polisario.

+ Le Fatah réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume +

Réagissant aux internautes marocains, le mouvement Fatah a aussitôt enlevé la carte controversée et a posté une autre représentant toutes les régions du Royaume, y compris ses provinces du sud.

Le Mouvement du Fatah a indiqué vendredi que la carte controversée a été extraite du site de recherche Google, sans en vérifier les détails, ajoutant que ladite carte représente aussi la Palestine sans ses couleurs nationales.

Il a souligné que « des contacts ont eu lieu au plus haut niveau pour corriger l’erreur » et que la carte a été immédiatement supprimée et remplacée par une nouvelle carte du monde arabe, et ce pour son « appui à la sécurité de tous les Etats arabe et à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc ».

Le Fatah a souligné que la position palestinienne « soutient l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, et la proposition d’autonomie présentée par le Maroc pour régler ce conflit régional, en ce sens qu’elle constitue une solution sérieuse, réaliste et crédible », exprimant son « rejet absolu de toutes les comparaisons, erronées et suspectes, faites entre la question palestinienne, qui est la première cause des Arabes et des musulmans, et ce conflit régional artificiel ».

Le mouvement palestinien a, en outre, appelé les Marocains à « prendre garde au danger d’être entraînés dans des campagnes malveillantes visant à nuire aux relations fraternelles qui lient les peuples palestinien et marocain, à leurs luttes communes, et à saper la resistance des Palestiniens dans cette phase délicate et difficile ».

Article19.ma