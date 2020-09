La ville de Casablanca enregistre depuis plusieurs semaines un nombre très élevé d’infections au Coronavirus, comme ce fut le cas mercredi dernier avec l’annonce de 533 nouveaux cas en 24 heures au niveau de la région Casa-Settat dont 297 dans la seule capitale économique.

Les mesures prises par le gouvernement El Othmani et les autorités locales, il y a quelques semaines, ne se sont pas traduites par une amélioration de la situation épidémiologique dans la ville de Casablanca où, selon alyaoum24.com les consignes sanitaires préventives ne sont pas toujours respectées, notamment dans les moyens de transport publics comme les bus et les grands taxis alors qu’un grand nombre de Casablancais ne portent pas correctement leurs masques et ne respectent pas les gestes barrières y compris dans les marchés et les lieux bondés.

Dans ce contexte, de nombreux professionnels et commerçants craignent un nouveau confinement qui paralyserait leurs activités.

Pour rappel, suite à la recrudescence des foyers épidémiologiques dans la préfecture de Casablanca, le gouvernement à décidé, il y a quelques semaines, de prendre une série de mesures en vue de circonscrire la propagation du coronavirus (Covid-19) au niveau de la préfecture.

Ces mesures consistent en la fermeture de l’ensemble des issues de la préfecture de Casablanca et de soumettre le déplacement de et vers son territoire à une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales, ainsi que la fermeture de tous les établissements scolaires, avec l’adoption de l’enseignement à distance à partir de ce lundi.

Il s’agit aussi de la fermeture des marchés de proximité à 15h, des cafés et commerces à 20h et des restaurants à 21h, outre l’interdiction des déplacements nocturnes sur l’ensemble du territoire de la préfecture entre 22h et 05h, excepté pour les cadres de santé et de sûreté, les employés des secteurs vitaux et sensibles et ceux du transport des marchandises, à condition de justifier leur travail de nuit.

Toutefois, malgré ces mesures restrictives, Casablanca continue d’enregistrer un taux quotidien d’infection au nouveau coronavirus le plus élevé du pays.

Article19.ma