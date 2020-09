Nadia FETTAH, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale, a pris part aux travaux de la 112ème Session du Conseil Exécutif de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) qui se déroule à Tbilissi en Géorgie du 15 au 17 septembre 2020 , selon un communiqué rendu public, ce mercredi .

Tiblissi vient de accueillir du 15 au 17 septembre 2020 la 112éme Session du Conseil Exécutif de l’Organisation Mondiale de Tourisme (OMT) en présence de plus de 30 pays membres du conseil. En marge de cette Session, se tient le 17 septembre le Forum mondial de l’OMT auquel participent les Ministres de Tourisme, des investisseurs pour échanger meilleures pratiques et analyses dans une perspective d’avenir en vue de formuler des stratégies d’investissements durables permettant d’assurer le relèvement du secteur du tourisme après la pandémie.

Cette Session a été marquée par la présentation du Secrétaire Général de l’OMT des tendances actuelles et perspectives du tourisme international, ainsi que la présentation du rapport au Conseil sur la situation du tourisme mondial et sur les perspectives pour 2020 et au-delà, spécialement à la lumière de la pandémie de COVID-19.

La Ministre a également souligné qu’à partir du 06 Septembre 2020, il est désormais possible aux citoyens étrangers disposant d’une réservation dans un établissement d’hébergement touristique de se rendre au Royaume et que le Ministère a élaboré un guide sur les mesures sanitaires adoptées par les opérateurs touristiques marocains, ainsi que des recommandations de sécurité sanitaire liées à la Covid-19 destinés aux professionnels du tourisme marocain, lesquelles dressent les principales mesures d’hygiène et de sécurité mises en place pour assurer une reprise d’activités graduelle et réussie et des prestations de qualité dans un environnement sûr et sain pour les voyageurs.

