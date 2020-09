Le secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi, a adressé une question écrite au ministre des affaires étrangères Nasser Bourita sur l’aide à apporter aux Marocains séquestrés dans les camps de Tindouf pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans sa question, Ouahbi souligne que des médias internationaux ont rapporté que « nos concitoyens marocains séquestrés dans les camps de Tindouf font face à de graves menaces sanitaires, à cause du manque des moyens les plus rudimentaires de prévention contre le coronavirus comme les masques et les stérilisateurs, bien que les responsables des camps reçoivent de nombreuses et différentes aides internationales en cette matière ».

« C’est pourquoi, nous vous interrogeons sur les démarches que le ministère entreprendra pour exercer une pression internationale afin de s’assurer que cette aide internationale parvienne à nos concitoyens séquestrés… »

Et d’ajouter : « Ainsi que sur les mesures urgentes que vous allez entreprendre avec la médiation des organisations internationales non gouvernementales, telles que la Croix-Rouge, pour accorder à nos concitoyens à Tindouf les moyens de prévention et de protection comme aide directe contre le virus mortel de Covid 19 ».

Article19.ma