Événement controversé. Ce mardi 15 septembre, à Washington, le president Trump, lors d’une cérémonie de signature des accords de normalisation diplomatiques entre Israël, les EAU et Bahrain, s’est félicité en disant : « Nous sommes ici cet après-midi pour changer le cours de l’Histoire, après des décennies de divisions et de conflits… ».

Et malgré la pandémie du Covid-19, le président américain a organisé cette cérémonie en grande pompe dans les jardins de la Maison Blanche, cérémonie au cours de laquelle le premier ministre israélien a formellement établi des relations diplomatiques entre l’Etat hébreu, les Emirats arabes unis et Bahreïn, Considérée comme la première percée diplomatique de ce type depuis les traités de paix avec l’Egypte et la Jordanie, en 1979 et 1994.

Dans un tweet Trump a annoncé que c’est:

« Journée HISTORIQUE pour la PAIX au Moyen-Orient – J’accueille à la Maison Blanche les dirigeants d’Israël, des Émirats arabes unis et du Royaume de Bahreïn pour signer des accords historiques que personne ne pensait possibles. PLUS de pays à suivre!”.

+ Pour les Palestiniens : « un jour sombre » dans l’histoire du Monde arabe +

Toutefois, il n’a pas fait d’allusion à l’absence des Palestiniens lors de cet événement, les premiers concernés, par cette normalisation qui risque de diviser encore plus le Monde arabe.

Les Palestiniens, de leur côté, ont dénoncé le « coup de poignard dans le dos » de la part des deux pays du Golfe accusés de « pactiser » avec l’Etat hébreu sans attendre la naissance de leur Etat. Des appels ont été lancés à des manifestations mardi pour ce « jour sombre » dans l’histoire du Monde arabe, protestent-ils.

D’ailleurs, à Washington, quelques dizaines de militants palestiniens avaient commencé à se rassembler mardi à l’extérieur de la Maison Blanche en signe de solidarité avec le peuple palestinien, selon l’Agence France-Presse.

HISTORIC day for PEACE in the Middle East — I am welcoming leaders from Israel, the United Arab Emirates, and the Kingdom of Bahrain to the White House to sign landmark deals that no one thought was possible. MORE countries to follow! pic.twitter.com/whvJpNPrri

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2020