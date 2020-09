Une course contre la montre. Le transporteur national Royal Air Maroc a annoncé qu’elle reprendra ses vols de passagers en provenance de 67 pays dont les ressortissants sont exemptés de visa, notamment les voyageurs américains.

La RAM, citée par le site « travelendleisure.com« , a indiqué dans un tweet que les voyageurs en provenance de ces pays sont uniquement tenus de disposer d’une invitation d’une entreprise marocaine ou d’une réservation dans un hôtel.

Le site rappelle que les voyageurs américains, britanniques, australiens et de plusieurs pays européens sont autorisés à effectuer un séjour de 90 jours au Maroc sans visa.

Toutefois, Royal Air Maroc précise que les voyageurs devront se conformer aux mesures locales de lutte contre la propagation de Covid-19 et porter le masque.

+ Emirates Airlines a annoncé qu’elle allait reprendre ses vols vers le Maroc +

Le Maroc avait fermé ses frontières terrestres, maritimes et aériennes en mars, bloquant les visiteurs en provenance d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne, de France et de pays plus éloignés.

Le mois dernier, alors que les cas de COVID-19 augmentaient, l’agence de presse Reuters a rapporté que les responsables marocains envisageaient de rétablir des mesures de fermetures stricts qui étaient en place jusqu’en juin. Le Maroc a enregistré près de 80.000 cas de coronavirus et près de 1.500 décès.

Casablanca a enregistré le plus grand nombre de cas avec 5.067 cas et Marrakech a connu le plus haut taux de décès avec 58.

Le Maroc était en grande partie confiné de mars à juin. Depuis la levée des restrictions en juillet, il a été signalé plus de 1.000 nouveaux cas de coronavirus par jour. L’état d’urgence sanitaire y a été prolongé jusqu’au 10 octobre.

Royal Air Maroc n’a effectué que des vols de rapatriement et certains autres vols depuis le 15 juillet, date à laquelle les frontières ont été rouvertes aux citoyens marocains et aux étrangers résidant au Maroc.

De son côté, Emirates Airlines a annoncé qu’elle allait reprendre ses vols vers le Maroc à partir du 18 septembre.

