Controverse. Le Parti authenticité et modernité (PAM) a imputé au gouvernement la responsabilité de la situation en raison de ses « décisions confuses » alors que la pandémie de Covid-19 affecte considérablement le pays.

Dans un communiqué rendu public lundi, le PAM a exprimé sa grande préoccupation à la suite de la forte augmentation du nombre de décès et de personnes infectées par le nouveau coronavirus, ce qui menace d’aggraver les tensions sociales et les défis auxquels le pays sera confronté à l’avenir.

« Cette recrudescence n’est que le résultat naturel des décisions confuses du gouvernement face à cette épidémie, en ce sens que l’Executif manque toujours d’une vision claire dans la gestion de la crise de Covid-19, et que la décision gouvernementale est dispersée entre les départements ministériels sans aucun lien organisationnel », souligne le bureau politique du PAM.

Le parti du Tracteur accuse le chef du gouvernement El Othmani de « fuir ses responsabilités » et de ne pas assumer ses compétences constitutionnelles.

Concernant la situation sociale, le PAM relève qu’elle est marquée par de plus en plus de mécontentement à cause des problèmes structurels antérieurs et des répercussions de la pandémie sur de nombreux secteurs économiques, une situation devenue alarmante qui oblige le gouvernement à adopter d’urgence de nouvelles mesures sociales en vue d’atténuer la gravité de la crise sociale.

Par ailleurs, les membres du Bureau politique du PAM ont, une nouvelle fois, mis en exergue le contenu du mémorandum conjoint des partis de l’opposition, appelant les dirigeants du parti à approfondir cette coordination lors de la prochaine rentrée parlementaire et politique.

Article19.ma