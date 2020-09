Tragédie. Le nombre d’infections au Maroc au coronavirus a dépassé celui enregistré en Chine, pays d’où était partie la pandémie de Covid-19 avant qu’il ne réussisse à l’endiguer et à lancer les recherches pour développer un vaccin.

Dimanche 13 septembre, le Maroc a atteint un total de 86.686 infections depuis l’apparition de la pandémie contre 85.194 cas en Chine où seulement 10 cas ont été enregistrés samedi dernier, selon les chiffres officiels rendus public.

Selon le bilan du ministère de la santé, annoncé lundi, le Maroc est à la 38ème position au niveau mondial alors que la Chine est 40ème.

Pour leurs parts, les États-Unis sont en tête en termes d’infection au nouveau coronavirus, suivis de l’Inde, du Brésil, de la Russie, du Pérou, de la Colombie et du Mexique, selon un classement établi par le site « Worldometers ».

Au niveau africain, l’Afrique du Sud est en tête avec 649.793 cas d’infection et 8ème mondiale avec 15.447 décès, a rapporté le site arabophone Hespress.com.

+ Le Maroc figure parmi les pays ayant des taux d’infection quotidiens des plus élevés +

L’Arabie saoudite occupe la première place dans le monde arabe et 16ème mondiale avec 325.651 infections et 4.268 décès, devant l’Irak (19ème) avec 290.309 cas et 8.014 décès, le Qatar (28ème) avec 121.740 cas, l’Egypte (34ème) avec 101,009 cas, le Koweït avec 94.764 cas et Oman avec 89.746 cas d’infection.

L’analyse des données montre que le Maroc figure parmi les pays ayant des taux d’infection quotidiens des plus élevés de « Covid 19 ».

En revanche, pour ce qui est du nombre de cas exclus, ayant été dépistés négatifs au Maroc, il a atteint 2.143.383 depuis le début de la propagation du virus, tandis que le nombre de décès a atteint 1.578 cas et celui des rémissions 67.528.

Article19.ma