Le 13 août 2020, Israël et les Émirats arabes unis (EAU) ont annoncé qu’ils allaient normaliser leurs relations et en établir de nouvelles. Le président Donald Trump a contribué à la négociation de l’accord, qui comprend un accord du premier ministre Netanyahu selon lequel Israël suspendra ses plans d’annexion de zones de la Cisjordanie.

Quel est l’impact immédiat ?

Tout d’abord, cet accord met fin, du moins pour l’instant, à ce que beaucoup pensaient être l’annexion immédiate par Israël de zones de la Cisjordanie dont il s’était emparé lors de la guerre de 1967.

Deuxièmement, l’accord bouleverse complètement la politique israélienne. La fortune politique du Premier ministre Netanyahu s’est effritée, et on a spéculé de plus en plus sur le fait qu’il devra bientôt convoquer un quatrième tour de scrutin alors qu’il n’a que récemment formé un gouvernement. Aujourd’hui, Nétanyahou est un héros israélien qui a fait un grand pas pour mettre fin à l’isolement historique d’Israël. Le développement personnel de ses liens avec la Russie, la Chine et l’Inde est une chose. La perspective imminente de liens formels avec le premier état arabe du Golfe donne aux Israéliens un immense espoir d’un « nouveau Moyen-Orient », comme l’a appelé l’ancien premier ministre Shimon Peres, sans faire les concessions profondes que Peres pensait nécessaires.

C’est aussi une énorme victoire diplomatique pour l’administration Trump, qui n’en a pas eu beaucoup. Le président a tenté une diplomatie avec la Corée du Nord, qui a conduit à des pourparlers mais pas à un accord, et avec l’Iran, qui a conduit à des pourparlers mais pas à un accord, et a vu les tensions s’accroître avec les alliés en Europe. Cet accord représente le produit d’un effort de longue haleine pour amener deux pays à faire ce que, au départ, aucun des deux ne semblait susceptible de faire.

Quels sont les dangers ?

Le premier est que l’Autorité palestinienne (AP) pourrait décider de se dissoudre. L’AP a été créée en tant qu’institution de transition vers un état palestinien, et les dirigeants pourraient décider que, en l’absence de solidarité arabe, espérer un quelconque état est une course folle. La dissolution de l’AP obligerait Israël à assumer directement d’importantes responsabilités en matière de sécurité, actuellement assumées par l’AP, ce qui pourrait accroître les tensions.

Cette mesure pourrait également conduire un groupe terroriste à chercher à réaliser un acte terroriste de grande envergure à l’intérieur des Émirats arabes unis. Les services de renseignement des EAU ont empêché une telle attaque jusqu’à présent, et ils auront certainement plus d’aide grâce à cet accord. Ce serait toutefois une erreur de rejeter systématiquement la passion avec laquelle certaines personnes considèrent encore la question palestinienne.

Où cela mènera-t-il ?

Il faut s’attendre à ce que certains pays suivent les EAU, et d’autres restent en retrait. L’Arabie Saoudite, en particulier, peut se montrer discrètement favorable, mais il est peu probable qu’elle normalise ses relations. L’establishment clérical a un rôle privilégié dans le Royaume depuis le XVIIIe siècle, le roi est le gardien des deux saintes mosquées, et l’Arabie saoudite est le fondateur de l’Organisation de la coopération islamique -OCI- (jadis Organisation de la conférence islamique).

La plupart des gouvernements arabes sont susceptibles de prendre cela au sérieux, en partie parce que beaucoup sont favorables au calcul émirati dans ce pays et parce que ceux qui ne sont pas favorables à ce calcul et ne veulent pas s’aliéner un pays aussi riche dont le profil régional s’améliore. Il est probable que l’Iran cherchera à renforcer sa réputation régionale de seul pays prêt à tenir tête à Israël, ce qui lui vaudra un certain soutien populaire dans la région. L’Iran va probablement essayer d’approfondir le fossé déjà profond entre la plupart des gouvernements et des populations arabes. De nombreux Arabes continuent de considérer la Palestine comme une question morale, même s’ils ne la voient pas nécessairement comme une question politique.

Les Israéliens pourraient se sentir justifiés de pouvoir normaliser les relations avec le monde arabe sans résoudre les revendications palestiniennes, ce qui pourrait entraîner une résistance accrue aux négociations palestiniennes, un langage plus audacieux sur l’annexion à l’avenir et une gestion plus difficile des aspirations palestiniennes.

Sur le plan positif, cela pourrait conduire la région à s’engager fermement dans la voie du dialogue régional. Trois des pays les plus puissants de la région sont non arabes (Israël, Iran et Turquie), et les liens ont souvent été inexistants. Un dialogue régional plus solide et plus inclusif pourrait être un moyen constructif de réduire les tensions.

Dans cet esprit, les EAU pourraient également saisir cette occasion pour poursuivre plus vigoureusement la réintégration de la Syrie dans la région. De nombreux membres du gouvernement des EAU estiment que la guerre civile du pays est terminée et qu’il est temps de passer à autre chose. Il est peu probable que le gouvernement américain fasse un barrage dans les circonstances actuelles, et les EAU pourraient utiliser des gestes envers la Syrie – traditionnellement le cœur du nationalisme arabe – comme une façon de parler de l’importance de l’unité arabe pour l’avenir.

« Trahison » du peuple palestinien

Israël et le Bahreïn ont annoncé cette décision vendredi 11 septembre dans une déclaration commune avec les Etats-Unis. L’accord sera signé mardi 15 septembre à Washington, les hauts fonctionnaires du ministère israélien des affaires étrangères ont déclaré que le ministère ouvrira bientôt une ambassade à Manama.

Des intellectuels et des militants des droits de l’homme au Bahreïn ont exprimé samedi leur opposition farouche à la décision du royaume de normaliser les liens avec Israël, affirmant que cette décision est une « trahison » du peuple palestinien.

Le ministre des affaires étrangères israélien, Gabi Ashkenazi, s’est entretenu samedi 12 septembre avec son homologue bahreïni, le Dr Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, lors d’un appel téléphonique et a « échangé des entretiens amicaux à l’occasion de la déclaration de paix ». Les deux ministres ont également « souligné la nécessité de faire avancer ces relations dans tous leurs aspects de manière à servir les intérêts mutuels et à promouvoir la paix et la stabilité dans la région », a déclaré le ministère bahreïni des affaires étrangères dans un communiqué.

Pays à majorité chiite dirigé par une minorité sunnite, le Bahreïn connaît une opposition plus populaire à l’accord avec Israël que les EAU. Après l’annonce de la décision, l’ambassadeur palestinien au Royaume-Uni, Husam Zomlot, a déclaré que « les Bahreïnis sont contre la normalisation » était en plein essor sur le Twitter bahreïnien.

Les organisations représentant la majorité chiite du royaume, qui représentent 70 % de la population bahreïnie, ont refusé de se déplacer pour établir des liens avec Israël. L’association politique al-Wefaq, qui chapeaute l’opposition bahreïnie, a condamné cette initiative et l’a qualifiée de « trahison ». De plus, le groupe a déclaré que“ le régime bahreïnien est illégitime « . L’organisation, qui est illégale au Bahreïn, mais qui y est très influente, a déclaré dans une déclaration qu’elle s’oppose à la normalisation avec Israël en raison de son soutien au peuple palestinien.

En outre, le président du Forum des droits de l’homme de Bahreïn, Baker Darwish, a déclaré que le peuple bahreïni considère « Jérusalem comme la capitale de la Palestine », ajoutant que « toute normalisation avec Israël est une trahison ».

Pendant ce temps, les Palestiniens de Gaza ont brûlé des photos des dirigeants israéliens, américains, bahreïniens et des Émirats arabes unis. La manifestation de Gaza, à laquelle ont assisté quelques dizaines de personnes, a été organisée par le groupe islamiste au pouvoir, le Hamas. « Nous devons combattre le virus de la normalisation et bloquer tous ses chemins avant qu’il ne réussisse, pour l’empêcher de se propager », a déclaré Maher al-Holy, responsable du Hamas.

Immédiatement après l’annonce de l’accord par Trump, le ministre palestinien des affaires étrangères Riyad Al-Maliki a rappelé l’ambassadeur de l’Autorité palestinienne à Bahreïn, citant une « violation dangereuse de l’Initiative arabe de paix » et une « menace pour les droits des Palestiniens ». Une déclaration officielle de l’Organisation de libération de la Palestine a condamné l’accord comme soutenant « la légalisation des crimes horribles d’Israël contre le peuple palestinien ». Les Palestiniens craignent les actions des EAU et maintenant le Bahreïn va affaiblir une position panarabe de longue date qui appelle au retrait israélien des territoires occupés et à l’acceptation de l’état palestinien en échange de relations normales avec les pays arabes.

Vendredi 11 septembre, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo s’est entretenu avec Abdallah Hamdok, le premier ministre du gouvernement de transition du Soudan, offrant l’aide américaine en réponse aux inondations massives qui ont frappé le pays et disant que la Maison Blanche espère que le Soudan sera le prochain à rejoindre les soi-disant accords d’Abraham entre Israël et les Etats arabes.

Ces accords seront probablement considérés comme un nouveau revers pour les Palestiniens qui ont essayé sans succès de faire condamner par la Ligue arabe la normalisation avec Israël jusqu’à ce qu’ils aient obtenu un état indépendant. C’était l’une des rares cartes que les Palestiniens détenaient encore dans les négociations alors que les pourparlers de paix sont toujours au point mort.

Dénonçant également la décision, l’Iran a déclaré que la démarche de Bahreïn pour normaliser les relations avec Israël signifiait qu’il serait complice des politiques israéliennes qui menacent la sécurité régionale, a rapporté la télévision d’état iranienne samedi. Le ministère iranien des affaires étrangères a déclaré qu’il tiendrait les gouvernements du Bahreïn et de ses alliés pour responsables de toute insécurité causée par Israël dans la région du Golfe.

« Le geste honteux de Bahreïn sacrifie la cause palestinienne et des décennies de lutte … au détriment de l’élection américaine », a déclaré la télévision iranienne, citant un communiqué du ministère des affaires étrangères. « Un régime oppressif (Bahreïn) et une ville-état (EAU) ont décidé d’établir une relation diplomatique complète avec un régime d’apartheid (Israël) par la médiation d’un tyran (Donald Trump) », a écrit Diako Hosseini, conseiller du bureau présidentiel à Téhéran, sur Twitter.

L’annexion aurait pu être (et l’a peut-être déjà été) facilement évitée par une décision prise à Washington ou à Jérusalem seulement, mais les pays peuvent maintenant aller de l’avant avec ce qu’ils souhaitent depuis longtemps : la coopération entre deux pays aux mentalités souvent proches, ayant des préoccupations régionales communes.

Les perdants, comme souvent, sont les Palestiniens. L’impatience dans le Golfe à l’égard des Palestiniens se manifeste maintenant au grand jour. Le Golfe ne les attendra pas plus longtemps, ne demandant à Israël que d’éviter les déclarations de changement majeur du statu quo.

La question est de savoir si quelqu’un d’autre, et surtout les Saoudiens, pourrait suivre. Mais pour l’instant, le camp des pays arabes en paix ou en voie de normalisation avec Israël se réduit à cinq : après l’Égypte (1977), la Jordanie (1994) et le Liban, dont les dirigeants nominaux ont signé un traité de paix vide de sens avec Israël lors de l’invasion israélienne de 1983. Ce dernier accord de normalisation est loin d’être aussi conséquent que les deux premiers. Il faut espérer qu’il aura plus de sens que le dernier.

Maintenant Les EAU et Bahreïn font parties du camp de normalisation et d’autres pays sont candidats à la normalisation dans les jours à venir au grand dam des Palestiniens dont l’espoir d’un état indépendant semble s’amenuiser dangereusement dans un grand silence arabe qui semble dangereusement complice pour la majorité des observateurs politiques.

