Controverse. Le Maroc a « catégoriquement démenti » l’information rapportée, samedi 12 septembre, par des médias israéliens annonçant l’établissement imminent de vols directs entre Tel Aviv et Casablanca.

Le site arabophone Hespress.com, citant « une source diplomatique de haut niveau» a indiqué que l’information, diffusée tout au long de la journée de samedi concernant l’annonce imminente d’une ligne aérienne directe entre Israël et le Maroc est « fausse » et qu’il n’y a « aucun accord à ce sujet ».

Le site n’a pas dévoilé l’identité de sa source à Rabat.

+ Un vieux rêve ou plutôt une fixation +

Officiellement le gouvernement El Othmani n’a pas encore réagi aux spéculations de Tel Aviv et à ce « vieux rêve » israélien qui remonte à 1995 relatif à l’établissement d’une ligne aérienne directe Israël – Maroc afin de faciliter le voyage des 30.000 juifs d’origine marocaine qui visitent le Royaume chaque année, au lieu de transiter par la France ou Malte.

Pour rappel, plusieurs médias à Tel Aviv ont indiqué qu’Israël et le Maroc s’apprêtaient à annoncer des vols directs entre leurs pays « comme prochaine étape dans les efforts de normalisation du président américain Donald Trump. »

Samedi, le quotidien « The Times Of Israel », qui cite la chaine israélienne de télévision « Channel 12 News », a rapporté que le président Trump envisage de faire suivre les accords de normalisation historiques entre Israël et les Émirats arabes unis et le Bahreïn par l’établissement de vols directs entre Israël et le Maroc.

Le quotidien a ajouté que le Maroc est considéré comme un allié des États-Unis et entretient depuis longtemps des relations de renseignement, informelles mais étroites avec Israël, rappelant que le royaume a accueilli par le passé des dirigeants israéliens et autorise les Israéliens à s’y rendre.

« Channel News 12 » a rapporté que les efforts visant à réaliser une percée dans les relations israélo-marocaines, il y a quelque temps, avaient échoué pour des raisons inconnues, mais que les États-Unis espéraient que « le geste plus limité de vols directs était réalisable ».

Article19.ma