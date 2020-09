UFC Vegas. Une nouvelle victoire en un temps record du célèbre champion marocain Otman Azaitar lors du combat de samedi 12 septembre à Vegas.

Azaitar a atterri sur sa cible en se précipitant comme un bulldozer avec des coups de poing fermes et successifs jusqu’à ce que l’américain Khama Worthy soit finalement descendu au sol.

Azaitar l’a suivi sur le tapis pour lancer quelques coups de plus et c’était tout ce qu’il fallait avec un TKO (Techinical Knock Out) à la fin à 1:33, et ce, dès dans le premier tour.

Azaitar, 30 ans, champion du monde des arts martiaux mixtes (MMA), a maintenant une fiche de 13-0 dans sa carrière avec 12 finitions dont ses deux victoires à l’UFC », selon les commentateurs sportifs.

« A en juger par sa première paire de victoires, Azaitar se retrouvera presque certainement dans un autre gros combat lorsqu’il reviendra à l’action », ajoutent les mêmes sources.

