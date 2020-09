Par Houda Outarah

L’incompréhension la plus totale est à l’ordre du jour en cette rentrée des préscolaires de la capitale Rabat. Quelques heures à peine après l’ouverture des établissements et l’accueil des enfants et parents, certaines crèches du quartier de Hay Ryad ont été intimées de refermer leurs portes. Une décision en contradiction avec les recommandations du ministère de tutelle.

« C’est de l’oppression » ! Les mots sont lâchés ! A la hauteur de l’indignation et de la colère ressenties par cette directrice de préscolaire de Hay Ryad, suite à l’annonce de la fermeture des établissements de la petite enfance dans ce quartier de Rabat.

« Si vous ouvrez, on vous retire votre autorisation ».

Selon plusieurs sources concordantes, le caïd de Hay Ryad a en effet contacté certains responsables d’établissements, le lundi 8 septembre – jour officiel de rentrée scolaire – au soir, pour les sommer de fermer leurs crèches respectives dès le lendemain matin. Une annonce qui sonne aux premiers abords comme une farce de mauvais goût, en l’absence de tout écrits ni communiqués officiels. Mais le couperet tombe bel et bien.

« Si vous ouvrez, on vous retire votre autorisation », tels sont les menaces à peine voilées prononcées par le caïd en personne, nous assurent plusieurs chefs d’établissements.

Face à ce nouveau rebondissement inattendu, près d’une dizaine de responsables de crèches, dont ABC Academy, Les Petits Futuristes, Bee Smart, Galaxie, Astérix ou encore Kids Valley, se sont rendus hâtivement auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, auquel ils sont rattachés ; mais là encore l’incompréhension demeure.

Reçus par la chargée de l’enfance, les directrice.eurs de crèche s’en tirent à bon compte, en obtenant des documents datés à jour et signés dudit ministère leur assurant la faculté de poursuivre leur activité.

« Avec ces papiers et cet appui, nous nous pensions couverts ! », annonce soulagé l’une des responsables. Un répit cependant de très courte durée, avant d’être à nouveau plongés dans le désarroi et la fureur. Et pour cause, les crèches apprennent que cette décision formulée verbalement par le Caïd est une directive du ministère de l’Intérieur dans ce contexte d’urgence sanitaire, et qu’elle supplante par essence tout autre décisions ou documents,- fussent-ils rédigés et avalisés – émanant d’un autre ministère.

L’asphyxie du préscolaire

« C’est à n’y rien comprendre. On ne sait plus quoi faire, ni quoi dire aux parents ! », répètent abasourdis plusieurs responsables de crèches. « Nous avons déployé tous les efforts pour nous conformer aux directives du protocole sanitaire [adressées par le ministère de la jeunesse et des sports, ndlr] et avons demandé à plusieurs reprises à être contrôlés par la Commission [régionale et préfectorale destinée à la validation des ouvertures d’établissement, ndlr] », nous annonce-t-on. Or, comble de l’ironie, cette même commission qui devait effectuer la mission de contrôle en amont (du moins avant le 8 septembre, date de rentrée annoncée), ne serait elle-même pas encore constituée, indique une source autorisée.

Ces errements administratifs consternent autant les parents que les professionnels de la petite enfance.

« C’est d’une réelle violence et une souffrance psychologique », déplore l’une des responsables, avant d’ajouter que certains établissements, assurant les mêmes services hors de la circonscription de Hay Ryad, « continuent eux à travailler sans être dérangés ».

Le sentiment de faire l’objet d’un deux poids, deux mesures, tout en étant à la merci d’une « décision arbitraire » gagne les rangs…

Les crèches de ce quartier de Rabat sont désormais contraintes d’obéir et fermer, en attendant une nouvelle lueur, si ce n’est d’espoir, de bon sens à tout le moins.

Cependant, pour une majorité de ces petites structures, « fermer, c’est mettre la clé sous la porte »définitivement…

Quant aux parents et enfants, ils sont indiscutablement victimes collatérales de ces errances répétées. Un bon nombre des premiers comptaient fermement sur le retour des plus petits en classe afin de retrouver un semblant de vie professionnelle « normale », quand d’autres alimentent déjà les rumeurs de « manigances financières, de prises d’otages ».

Par ailleurs, les études abondent quant aux effets dévastateurs du confinement, de la rupture du lien social liée aux fermetures des écoles, à l’impact psychologique et aux traumatismes dont les plus jeunes sont victimes, rappellent conjointement les Sociétés marocaine et française de pédiatrie.

Autant d’arguments inaudibles dans les bureaux des Caïd ou wilaya, se refusant par ailleurs à tout commentaire…

Article19.ma