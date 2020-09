Ouverture. Le Maroc, après avoir fermé ses frontières terrestres, aériennes et maritimes à la suite de la pandémie de Covid-19, a décidé d’accueillir de nouveau les visiteurs en provenance de l’étranger à condition de disposer d’une réservation hotelière ou que ce pour « affaires » à l’invitation d’une société marocaine.

Selon la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc, l’assouplissement des restrictions s’appliquera aux voyageurs en provenance de 67 pays exemptés de l’obligation du visa pour le Maroc, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et tous les États membres de l’UE.

Toutefois, souligne le site londonien « TimeOut », les voyageurs à destination du Maroc devront fournir un résultat négatif au test de dépistage du Covid-19 de moins de 48 heures et porter un masque.

La même source rappelle, en outre, que certaines villes touristiques telles que Marrakech, Fès et Tanger sont fermées depuis la fin du mois de juillet, soulignant que les options de vacances seront probablement plus réduites cette année mais qu’il est possible de trouver des stations balnéaires ouvertes.

Royal Air Maroc informs you that nationals of visa-exempt countries with an invitation from a Moroccan company or a confirmed hotel reservation can now have access to our flights to Morocco.

— Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) September 6, 2020