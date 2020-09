Insight. Les paris vont bon train quant au prochain pays arabe à normaliser ses relations avec Israël. Mais jusqu’à présent, le Maroc n’a pas encore dévié de sa ligne de conduite traditionnelle, estime le site anglophone « The Africa Report ».

Fin août, les diplomates américains étaient pleins d’enthousiasme suite à l’annonce de la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël. Peu de temps après, le gouvernement américain a annoncé que le secrétaire d’État Mike Pompeo se rendrait à Oman, à Bahreïn, au Qatar, au Soudan et en Israël.

Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain Donald Trump, a annoncé son intention de commencer une tournée arabe qui le mènera d’Arabie saoudite au Maroc.

L’objectif déclaré de ces visites est d’encourager ces pays à suivre l’exemple des Émirats et à normaliser leurs relations avec l’État hébreu.

Pionnier

Washington espérait que le royaume marocain suivrait les traces des EAU. L’espoir découle d’éléments tangibles. Parmi les pays arabes, le Maroc a été un pionnier dans l’ouverture de discussions avec Israël, par exemple lorsque le Premier ministre israélien Shimon Peres a rencontré au Maroc Hassan II en 1986.

Des « bureaux de liaison » ont alors été ouverts entre les deux pays en 1994, mais les relations ont été interrompues après le déclenchement de la deuxième Intifada en 2000.

La position du royaume sur la normalisation des relations avec Israël fait donc l’objet d’un examen approfondi.

Quelques jours après la signature de l’accord entre les Émirats arabes unis et Israël, le chef du gouvernement marocain, Saad Eddine El Othamni, a tenu à déclarer: « Nous refusons toute normalisation avec l’entité sioniste car elle l’encourage à violer encore davantage les droits du peuple palestinien ».

Il a affirmé qu’il parlait en tant que chef du Parti justice et développement (PJD), et non pas au nom de son gouvernement.

Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, le député Youssef Gharbi, a indiqué qu’il n’interprète pas le voyage annoncé de Jared Kushner comme un signe annonciateur de la normalisation des relations maroco-israéliennes: « Nos deux pays (le Maroc et les États-Unis) entretiennent des relations depuis très longtemps. Ils ont de nombreuses questions à discuter entre eux. De même, le Maroc a sa propre position sur la cause palestinienne, et des engagements avec la Ligue arabe … Nous savons que l’administration américaine propose désormais un plan qui n’est pas conforme aux vues de l’Etat marocain et de l’écrasante majorité de ses citoyens. »

Le « plan » en question, souvent qualifié par les adversaires de Trump de « l’accord du siècle », a été proposé par le président américain dans le but de trouver une solution définitive au conflit israélo-palestinien.

Officiellement présenté en janvier 2020, il a été perçu par plusieurs pays membres de la Ligue arabe comme largement en faveur d’Israël. Le gendre de Donald Trump a déjà joué le rôle de vendeur de « l’accord du siècle » au Maroc, notamment en mai 2019, lorsqu’il a rencontré le roi. Son épouse, Ivanka Trump, s’est rendue officiellement dans le royaume en novembre 2019 pour soutenir le pays et les réformes sociales.

Prudence

A l’époque, la diplomatie marocaine prenait soin de ne pas exprimer de position ferme, alternant remarques prudentes et déclarations aimables.

Après avoir balayé d’un revers de la main les rumeurs de pourparlers sur le plan de paix en juin 2019 à la suite de la visite de Kushner, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita a déclaré en janvier 2020 que « le royaume apprécie les efforts de paix de l’administration du président américain Donald Trump ».

Plusieurs observateurs proches des sphères diplomatiques marocaines s’accordent sur un point majeur: il y a en effet une pression américaine pour que Rabat soit plus ouvert au plan de paix. Samir Bennis, conseiller politique à Washington, note l’activisme des médias américains qui « répètent des allégations non fondées selon lesquelles le Maroc veut aller vers la normalisation ».

En décembre 2019, le roi du Maroc a invoqué un « agenda incompatible » pour justifier l’annulation de sa rencontre avec le secrétaire d’État Mike Pompeo, en visite au Maroc. Était-ce une manière subtile de faire comprendre aux gens qu’il y a des limites à la pression, même amicale?

Avec des vues partagées sur le Sahara occidental et un partenariat au plan sécuritaire entre les deux pays, le maintien de bonnes relations avec Washington est important pour Rabat. D’où les précautions prises pour ne pas rejeter trop ouvertement les initiatives américaines.

Plan d’action

Toutefois, les prises de position spontanées du locataire de la Maison Blanche ne facilitent pas les choses. Sa décision soudaine de déplacer l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jéricho a été difficile à digérer. Le roi du Maroc, qui est président du Comité Al-Qods, a réagi par écrit à cette décision soudaine de déplacer l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem en 2017 en exprimant « une profonde préoccupation (…) quant à l’intention de votre administration de reconnaître Al-Qods comme la capitale d’Israël… ».

Rabat avance dans les cercles diplomatiques en soufflant le chaud et le froid. Selon Edward Gabriel, ancien ambassadeur américain à Rabat et ancien lobbyiste du Maroc à Washington, Rabat ne promeut pas une position franche sur la question d’Israël.

Mais avant tout réchauffement des relations avec ce pays, le royaume attend des concessions: une volonté israélienne, par exemple, de reconnaître Jérusalem-Est comme capitale d’un État palestinien. Mais cela pose un problème: « Les récents gouvernements israéliens ont adopté des politiques qui vont à l’encontre des positions du Maroc », déclare Samir Bennis.

Des relations commerciales, bien que timides, existent entre les deux pays. Une simple recherche dans les données publiques du Centre israélien de statistique suffit à le prouver. Les domaines classiques des exportations israéliennes vers l’Afrique comprennent les nouvelles technologies et les outils agricoles.

En 2017, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint un peu plus de 30 millions de dollars. Existe-t-il un accord tacite entre les deux pays sur la nature de cette relation? Déjà en 2018, un membre du corps diplomatique israélien expliquait à « The Africa Report » que Tel Aviv est satisfait de ces échanges et est conscient qu’il ne peut pas s’attendre à un changement radical de cap de la part du Maroc.

Mais l’activisme américain pousse l’État hébreu à envoyer plus de messages directs. Le ministère israélien des Affaires étrangères a publié en janvier une vidéo en arabe invitant les investisseurs marocains en parlant d’une « porte ouverte ».

Attachement émotionnel

Toutefois, pour le gouvernement marocain, la question palestinienne n’est pas seulement un problème de politique étrangère et de relations bilatérales. Des manifestations contre le plan de paix ont déjà eu lieu à Rabat et les rumeurs d’une nouvelle visite de Kushner ont poussé une coalition de syndicats et d’organisations nationalistes, de gauche et islamistes à lancer un appel sous le slogan « La Palestine n’est pas à vendre ».

« Il y a une prise de conscience parmi les décideurs marocains de l’attachement émotionnel des Marocains à la Palestine et c’est un facteur » important, a déclaré Bennis.

De plus, le Maroc n’est pas isolé dans son refus d’aller sans contre-partie vers la normalisation avec Israël. Sa position est plus ou moins conforme à celle de Riyad. Entre août et septembre, la monarchie saoudienne a tracé les contours de son attitude: pas de normalisation avant la création d’un État palestinien.

« Si Kushner avait envisagé des visites en Arabie saoudite et au Maroc, c’est parce que ce sont de vieux amis qui ne suivront pas aveuglément la ligne américaine. Nous envoyons donc un charmant émissaire pour faire de la diplomatie douce », a affirmé un consultant marocain.

Article19.ma