Définir le développement rural

Par rapport au développement, le développement rural est un terme beaucoup plus récent. Mais quel est son lien avec le « développement » et certaines des idées évoquées ci-dessus ? S’agit-il d’une alternative aux théories de développement existantes ou se réfère-t-il simplement au développement effectué dans les zones rurales ? Pourquoi mérite-t-il d’être étudié en tant que discipline indépendante à part entière ? Ce sont là quelques-unes des questions que nous allons aborder dans la suite de cette analyse. Mais avant d’aller plus loin, examinons ce que l’on entend par « rural ».

La plupart des gens ont probablement une idée assez claire de ce que l’on entend par « rural ». Cependant, la définition du terme « rural » n’est pas aussi claire qu’on pourrait le penser.

Comment définiriez-vous le terme « rural » ? Réfléchissez-y quelques instants avant de poursuivre.

La première chose qui vous vient à l’esprit est probablement le contraste avec les zones urbaines et l’image des espaces ouverts, soit à l’état relativement naturel, soit cultivés ou pâturés par le bétail. Mais qu’en est-il des villes rurales ? Et qu’en est-il des zones situées à la périphérie des villes, où l’espace entre les bâtiments s’agrandit et où de petites parcelles de terre cultivée peuvent commencer à apparaître entre les zones industrielles et d’autres éléments que nous associons étroitement au concept urbain. En bref, il n’y a pas de distinction précise entre le rural et l’urbain, bien que lorsque les pays souhaitent identifier un point de démarcation entre l’un et l’autre, cela concerne généralement la taille de la population des établissements humains – villes, villages, etc. Les définitions officielles font souvent référence aux établissements de moins de 5000 personnes comme étant ruraux, alors que ceux de plus de 5000 personnes sont considérés comme urbains. Toutefois, ce seuil varie d’un pays à l’autre, en partie en raison des différences de densité de population globale.

Le terme « rural » est défini de manière assez large. Il concerne principalement les zones qui ont une densité de population relativement faible par rapport aux villes, les zones où l’agriculture et les activités connexes dominent généralement le paysage et l’économie, et les lieux où les transports et les communications doivent couvrir des distances relativement importantes, ce qui rend les déplacements et la fourniture de services relativement difficiles et coûteux. Toutefois, notre définition inclut également les villes (par opposition aux agglomérations) qui sont situées dans ces zones et qui leur sont liées culturellement et économiquement en servant de point de convergence pour les personnes vivant dans les zones environnantes – des lieux où elles peuvent se rencontrer, échanger des biens et des services et trouver des moyens de transport vers les grands centres urbains. Enfin, nous nous intéressons également, dans une certaine mesure, aux zones périurbaines – les zones qui se trouvent à la périphérie de l’environnement urbain, y compris en bordure des grandes villes.

Si les défis auxquels sont confrontées les populations urbaines et rurales des pays en développement ont beaucoup en commun, il existe des différences. Les défis distincts auxquels sont confrontées les communautés rurales sont avant tout des défis ayant trait aux problèmes liés aux moyens de subsistance basés sur les ressources naturelles, à la faible densité de population et aux mauvaises communications. Ces problèmes sont un thème récurrent dans l’examen des différentes conditions, défis et processus du développement rural.

Le développement rural comme politique et comme processus

Le développement rural est apparu comme un axe distinct de la politique et de la recherche dans les années 1960 et a pris toute son ampleur dans les années 1970, les observateurs se rendant compte de plus en plus que, si la croissance économique et l’industrialisation sont importantes, les zones rurales et le développement rural ont des rôles importants et différents à jouer dans le développement d’un pays.

Le développement rural est devenu un domaine de politique, de pratique et de recherche à part entière au cours de la dernière décennie, et plus particulièrement au cours des huit ou neuf années qui ont suivi le lancement de la « nouvelle stratégie » de planification du développement par la Banque mondiale et les agences des Nations unies. Cette stratégie a été formulée à la suite du désenchantement général vis-à-vis des approches précédentes de la planification du développement aux niveaux national et sectoriel, et elle se définit par son souci d’objectifs d’équité de diverses natures.

Le terme « développement rural » … fait référence à une approche distincte des interventions de l’état dans les économies des pays sous-développés, qui est à la fois plus large et plus spécifique que le « développement agricole ». Elle est plus large parce qu’elle implique beaucoup plus que le développement de la production agricole – car il s’agit en fait d’une approche distincte du développement de l’économie dans son ensemble. Elle est plus spécifique dans le sens où elle se concentre (dans sa rhétorique et en principe) particulièrement sur la pauvreté et l’inégalité. Bien qu’il y ait un chevauchement important entre le domaine de l’économie agricole conventionnelle et les préoccupations du « développement rural », les types d’études nécessaires pour comprendre les facteurs affectant le « développement rural » ne sont pas contenus dans la discipline de l’économie agricole. Non seulement le « développement rural » inclut l’attention portée à d’autres aspects des économies rurales ainsi qu’à l’agriculture, mais l’analyse des questions de répartition exige une approche interdisciplinaire dans laquelle les facteurs sociaux et politiques plus larges qui interagissent avec les processus économiques sont soumis à un examen.

Toutefois, l’expression « développement rural » peut également être utilisée pour désigner les processus de changement dans les sociétés rurales, qui n’impliquent pas tous une action des gouvernements. Dans ce cas, l’activité de « développement rural », une forme d’intervention de l’état, doit être considérée simplement comme l’une des forces concernées – bien qu’elle soit devenue de plus en plus importante.

Une approche par zone

En ce qui concerne la politique de développement rural, on identifie un certain nombre de caractéristiques importantes, dont la plus évidente est peut-être le fait qu’il s’agit d’une approche du développement basée sur les zones. En d’autres termes, la politique de développement rural cible des zones géographiques particulières (zones rurales) plutôt qu’un secteur économique (par exemple, l’agriculture, l’industrie manufacturière, l’éducation) ou un groupe particulier de personnes (par exemple, les petits agriculteurs, les ménages dirigés par une femme, les minorités ethniques) – même si des secteurs individuels ou des groupes de personnes peuvent être ciblés dans le cadre d’une stratégie de développement rural plus large.

Étant donné que les moyens de subsistance de la majorité de la population rurale mondiale dépendent, directement ou indirectement, du secteur agricole, l’agriculture est un secteur évident dans lequel il convient de concentrer les efforts pour promouvoir la croissance. En effet, la promotion du développement agricole et des petites exploitations agricoles, en particulier, a toujours été un élément central de la politique de développement rural.

Multisectoriel

Toutefois, le développement rural ne se limite pas à la croissance agricole et, si la croissance agricole est une dimension très importante du développement rural, elle ne suffit pas à elle seule à assurer la croissance économique des zones rurales. D’autres secteurs ou dimensions entrent en jeu dans le processus de croissance rurale, tels que la santé, l’éducation et les activités économiques en dehors du secteur agricole. Le développement rural est multisectoriel. Il englobe toute une série de secteurs économiques et sociaux différents. Ceux-ci sont résumés ci-dessous :

L’agriculture et les ressources naturelles – cultures, élevage, pêche, sylviculture ;

Le secteur non agricole – les services à l’agriculture (y compris la fourniture d’intrants, la commercialisation, le transport, la finance, la transformation agricole), la fabrication rurale, l’exploitation minière et d’autres services ruraux ;

Les infrastructures rurales – routes, transports, énergie, eau ;

Education ; et

Santé.

Le débat sur la primauté de l’agriculture

Malgré une approche multisectorielle, l’opinion actuelle est divisée quant à l’importance relative des différents secteurs et de l’agriculture en particulier. D’une part, on estime que le développement agricole, stimulé par la croissance du secteur des petites exploitations, est une condition préalable au développement plus large de l’économie rurale ; que, dans les régions les plus pauvres du monde, il doit être le moteur des efforts visant à réduire la pauvreté ; et que les politiques de développement rural devraient s’attacher à rendre les petits exploitants plus productifs grâce à un meilleur accès aux technologies et aux marchés.

Un point de vue opposé est que l’accent excessif mis sur l’agriculture ne tient pas compte de la complexité et de la diversité croissante des moyens de subsistance ruraux, ni de l’importance des activités génératrices de revenus situées en dehors de l’agriculture. Sans nier le rôle de l’agriculture dans le processus de développement, ce point de vue accorde moins d’importance à l’agriculture, et en particulier à l’agriculture à petite échelle, et appelle à des politiques plus adaptées aux circonstances individuelles dans un environnement rural très varié.

Un troisième point de vue minimise l’importance de l’agriculture dans les processus de développement local et soutient que si l’accès à une alimentation bon marché est important, il est préférable de l’obtenir par des importations ou par une agriculture à grande échelle plutôt que par une agriculture à petite échelle.

À ce débat se superposent des questions sur la sécurité alimentaire mondiale et sur le fait de savoir si nous entrons maintenant dans une ère de pénurie alimentaire. L’optimisme des dernières décennies cède la place à un pessimisme accru quant à la capacité de l’offre à suivre le rythme de la demande, compte tenu notamment des incertitudes liées au changement climatique. Nous reviendrons sur ces questions plus tard, mais pour l’instant, il convient de noter que cela a relancé le débat sur le rôle de l’agriculture dans le développement.

L’environnement et la durabilité

Une autre préoccupation centrale du développement rural est la durabilité environnementale. Le sujet revêt clairement une importance particulière dans le développement rural, car une grande partie de l’activité économique, notamment l’agriculture, est à la fois dépendante des ressources naturelles et a un impact très direct sur celles-ci, par exemple par la déforestation, la dégradation des sols et la perte de biodiversité.

L’un des plus grands défis, aujourd’hui et à l’avenir, est lié au changement climatique. Le changement climatique mondial aura probablement un impact majeur sur le climat et les ressources naturelles des zones rurales, affectant à la fois la productivité des ressources rurales et les moyens de subsistance des personnes qui en dépendent. L’agriculture est également un contributeur majeur aux gaz à effet de serre qui provoquent le changement climatique et pourrait bien être affectée par les futurs efforts de réduction des émissions de carbone.

Pauvreté rurale

La plupart des approches du développement rural, au moins en termes d’objectifs déclarés, ont été et continuent d’être fortement axées sur la pauvreté. De nombreux chercheurs, dont Harris en 1982 (Rural development; theories of peasant economy and agrarian change), ont considéré cette préoccupation comme une caractéristique distinctive de l’étude et de la poursuite du développement rural, la distinguant des approches traditionnelles du développement – ces dernières se préoccupaient principalement de la croissance macroéconomique et de la manière de stimuler la production dans les secteurs productifs de l’économie ; elles supposaient que la pauvreté diminuerait automatiquement une fois ces questions traitées. Les interventions en matière de développement rural ont souvent été plus directement axées sur le problème de la pauvreté – par exemple en répondant aux besoins fondamentaux des pauvres en termes d’alimentation, de santé et d’éducation, etc. et en cherchant à améliorer la productivité des activités que les pauvres eux-mêmes exercent.

L’attention accordée à la pauvreté dans le domaine du développement rural est en grande partie liée à la forte prévalence de la pauvreté dans les zones rurales. La plupart des pauvres dans le monde vivent dans les zones rurales et c’est dans les zones rurales que la pauvreté et les privations associées sont généralement les plus extrêmes. Cependant, le monde, et la pauvreté elle-même, s’urbanise de plus en plus. En effet, le problème de la pauvreté urbaine figure désormais en bonne place dans l’agenda international du développement, et il serait donc faux de dire que les préoccupations en matière de pauvreté sont exclusivement du ressort du développement rural. L’un des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) est de réduire de moitié le nombre de personnes vivant dans la pauvreté à l’orée de 2015 met en évidence l’intégration de la pauvreté dans les politiques.

Néanmoins, l’incidence et la gravité de la pauvreté continueront pendant un certain temps à être plus élevées dans les zones rurales que dans les zones urbaines, de sorte que même si le nombre de citadins dans le monde a dépassé le nombre de ruraux à un moment donné en 2010, le nombre de ruraux pauvres est resté supérieur au nombre de citadins pauvres (Le Fonds international de développement agricole (FIDA) 2010). En outre, de nombreux citadins pauvres sont originaires des zones rurales et entretiennent des liens étroits avec elles, et les rangs des citadins pauvres sont souvent gonflés par les migrations précipitées par le manque de perspectives dans les zones rurales. Ce qui se passe dans les zones rurales est donc important tant pour la pauvreté rurale que pour la pauvreté urbaine.

Genre

Les questions d’égalité entre les sexes occupent une place importante dans le domaine du développement rural. Les femmes sont souvent les membres les plus pauvres et les plus vulnérables de la communauté rurale et les enfants de sexe féminin sont souvent plus négligés que leurs frères. Comme la pauvreté, les questions de genre ne sont pas exclusives au développement rural ; cependant, la pauvreté liée au genre est souvent plus difficile à combattre dans les zones rurales. Premièrement, les normes culturelles régissant la division du travail et des ressources entre les hommes et les femmes (qui désavantagent souvent les femmes) sont généralement plus profondément ancrées dans les zones rurales. Deuxièmement, les difficultés plus générales des transports et des communications rurales maintiennent les femmes isolées du soutien qu’elles pourraient obtenir les unes des autres ou d’organismes extérieurs si elles vivaient dans une ville.

Multidimensionnel et interdisciplinaire

En raison de la nature multidimensionnelle et multisectorielle du développement rural et des préoccupations qu’il suscite, l’étude et la pratique du développement rural exigent des compétences et des connaissances dans un large éventail de disciplines. Les théories agricoles, économiques, environnementales, sociologiques, politiques et institutionnelles peuvent être utilement réunies pour étudier le changement rural et les meilleurs moyens d’atteindre les objectifs souhaités. En outre, l’expertise spécialisée des spécialistes en sciences naturelles et biologiques, des ingénieurs, ainsi que des professionnels de l’éducation et de la santé est clairement essentielle pour relever les défis du développement rural.

Conclusion

Le développement rural et le développement en général sont tous deux liés au changement. La compréhension du changement et la promotion du changement souhaitable nécessitent une bonne coordination entre les différents acteurs impliqués dans le développement rural (agriculteurs, résidents ruraux, organisations gouvernementales, ONG et autres organisations de la société civile, donateurs, professionnels du développement rural, chercheurs, entreprises privées et commerces, etc.).

Cependant, la coordination dans les zones rurales est un défi particulièrement difficile à relever en raison de la nature relativement dispersée des populations rurales, des problèmes de communication qui y sont associés et des incertitudes liées à la dépendance à l’égard de processus naturels relativement imprévisibles.

Les caractéristiques décrites jusqu’à présent ne représentent pas un schéma complet ou définitif du développement rural. En effet, il existe un désaccord important sur ce que le « développement rural » englobe réellement. Néanmoins, ces caractéristiques constituent un bon point de départ.



