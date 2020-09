Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 09 septembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie :

-Temps assez chaud à localement chaud sur l’extrême sud-est et l’intérieur des provinces sud.

-Nuages bas la nuit et la matinée avec formations brumeuses ou bruine localisées par endroits.

-Formations de nuages légèrement instables sur le moyen atlas, le sud de l’oriental et probablement les versants sud-est avec ondées éparses et parfois orageuses.

-Temps stable avec ciel clair à peu nuageux ailleurs, avec persistance de nuages bas l’après-midi sur les cotes nord et centre.

-Chasse-sable par endroits sur les provinces sud.

-Vent modéré à parfois assez fort de secteur nord sur les provinces sud, d’est sur le Tangérois, faible àmodéré de sud à ouest sur le sud-est et de nord à ouest ailleurs.

-Températures minimales de l’ordre de 26/31°C sur l’intérieur des provinces sud et le sud-est, 21/26°C sur les versants sud-est, le souss, le saiss, les plaines intérieures, les plateaux des phosphates et d’Oulmès et le Tangérois et de 16/21°C en général ailleurs.

-Températures maximales de l’ordre de 40/46°C sur l’extrême sud-est, l’intérieur des provinces sud, 35/40°C sur les plaines intérieures, le souss, les plateaux des phosphates, le saiss et versants sud-est, 30/35°C sur le sud de l’oriental, les plateaux d’Oulmès et les plaines atlantiques, 25/30°C sur le nord de l’Oriental, le Tangérois, le Rif et près des cotes et de 20/25°C sur les reliefs de l’Atlas.

-Mer peu agitée à agitée devenant belle à peu agitée le jeudi sur la méditerranée et sur le détroit. Agitée à forte sur les cotes atlantiques en Boujdour et Dakhla et peu agitée à agitée ailleurs.

Article19.ma