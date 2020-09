Trois groupes parlementaires de la majorité gouvernementale ont demandé à la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme de la Chambre des représentants de reporter le dépôt des propositions d’amendements sur la loi 10.16 modifiant et complétant le code pénal, fixé initialement à vendredi dernier.

La demande des groupes de l’Union constitutionnelle, du Mouvement populaire et de l’union socialiste de reporter le dépôt des amendements enterrerait ce projet de loi incriminant l’enrichissement illicite, au moment où le groupe Justice et Développement, qui appartient également à la majorité, a choisi de déposer ses amendements avec le maintien de la formule gouvernementale incriminant l’enrichissement illicite, selon le site arabophone Hespress.com .

La même source a indiqué que les trois groupes parlementaires justifient leurs demandes de report notamment par la nécessité d’examiner les amendements au sein des groupes parlementaires ou la non tenue de réunions de leurs groupes à cause des vacances qui coïncident avec la pandémie de Covid-19.

+ Divergence au sein de la coalition gouvernementale +

De leurs côtés, les groupes des partis de l’opposition, en particulier ceux de l’Istiqlal et de l’Authenticité et modernité, se sont contentés vendredi de maintenir les amendements précédemment apportés au projet de code pénal proposé par le gouvernement depuis 2016.

Des divergences sont apparues au sein de la majorité gouvernementale concernant les dispositions relatives à la question de l’enrichissement illicite, ce qui s’est traduit par un « blocage » et la présentation par le groupe de l’Union socialiste d’un autre projet de loi sur l’enrichissement illicite.

Le projet de loi, introduit par le gouvernement précédent, et que les composantes de la majorité actuelle rejettent parce qu’elles estiment qu’il porte atteinte aux intérêts de plusieurs de leurs dirigeants, incrimine l’enrichissement illicite et prévoit une amende allant de 100.000 à un million de dirhams à l’encontre de toute personne soumise à la déclaration obligatoire de patrimoine, dont la situation financière ou celle de ses enfants mineurs connaît une hausse substantielle et non justifiée.

Article19.ma