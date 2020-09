Dr Mohamed Chtatou

Elections américaines 2020 (AFP)

De nombreux analystes suggèrent que si les modèles de vote actuels restent les mêmes que lors des dernières élections, l’augmentation prévue des communautés de couleur – hispaniques, noirs, asiatiques et autres – favorisera les démocrates alors que la part de l’électorat blanc à tendance républicaine diminuera. Cependant, le vieillissement de la population et le poids politique important des blancs sans formation universitaire ont joué un rôle clé dans l’élection du républicain Donald Trump. Étant donné que la démographie de ces derniers groupes diffère d’un État à l’autre, ce qui tend à profiter aux républicains, ce rapport constate que de nombreux scénarios futurs pourraient imiter le résultat des élections de 2016 : une victoire des démocrates lors du vote populaire et une victoire des républicains au Collège électoral.

Comme la plupart des politologues le savent, le résultat de l’élection présidentielle américaine peut être prédit à quelques points de pourcentage près (dans le vote populaire), sur la base des informations disponibles quelques mois avant l’élection. Ainsi, la campagne générale pour la présidence semble sans rapport avec le résultat (sauf dans le cas d’élections très serrées), malgré toute la couverture médiatique de la stratégie de campagne. Toutefois, il est également bien connu que les sondages d’opinion préélectoraux peuvent varier considérablement au cours de la campagne, et cette variation est généralement attribuée aux événements de la campagne. Comment les événements de la campagne peuvent-ils influencer l’opinion des gens sur les personnes pour lesquelles ils prévoient de voter, sans pour autant affecter le résultat de l’élection ? D’ailleurs, pourquoi les électeurs augmentent-ils constamment leur soutien à un candidat lors de son congrès d’investiture, alors que ces congrès sont des événements presque entièrement prévisibles dont les effets peuvent être rationnellement prévus ?

La philosophie des élections présidentielles américaines

Les élections américaines seront une compétition non seulement entre des personnalités politiques et des partis rivaux, mais aussi entre des visions du monde opposées. L’intention de Biden d' »européaniser » la démocratie américaine laisserait le système international dépourvu de la démocratie qui a sauvé l’humanité à de multiples reprises des calamités que lui a infligées la pensée utopique européenne.

La déclaration du président Donald Trump dans son discours de Mount Rushmore de son intention de défendre les valeurs traditionnelles des États-Unis, et la déclaration de Joe Biden (soutenu par Bernie Sanders) de son intention de provoquer une transformation des États-Unis, indiquent que les élections de 2020 ne seront pas, comme par le passé, un concours démocratique entre deux personnalités et partis, mais un concours fatidique entre cultures : la culture hébraïque et biblique de la liberté dont les démocraties anglo-saxonnes ont tiré leurs valeurs contre la culture hellénistique de la liberté dont les démocraties européennes ont tiré les leurs.

Il existe une différence fondamentale entre les valeurs des deux anciennes cultures qui ont formé le creuset de l’Occident moderne. Les valeurs de la culture hébraïque-biblique étaient issues d’une logique universelle, dont les lois constituent une vérité absolue et éternelle et parmi lesquelles il existe une harmonie et une cohérence destinées à favoriser une harmonie similaire (justice sociale) entre les êtres humains. Les valeurs de la culture hellénistique, en revanche, sont issues de la logique humaine, qui affirme que l’humanité est la norme qui détermine le bien et le mal, qu’il n’existe pas de norme extérieure pour le jugement moral des actes humains, et qu’il existe certaines idées qui constituent une vérité absolue que seuls des individus d’élite peuvent découvrir et imposer, par le biais de « gardiens », à une société qui est « enchaînée dans une grotte ».

La dépendance du libéralisme européen à la logique humaine a conduit à la croissance des doctrines jacobines, socialistes, communistes et nazies, qui ont été imposées aux masses par les régimes autoritaires et totalitaires. Inversement, les ancêtres de la démocratie américaine (Madison, Hamilton, Jefferson et Franklin) – dont certains, comme John Locke et d’autres penseurs britanniques, lisent et parlent l’hébreu – ont adopté les valeurs de la morale hébraïque et biblique comme base des valeurs des États-Unis.

Le fait que, dans la démocratie américaine, non seulement la science mais aussi l’humanisme soient fondés sur le droit naturel a donné naissance à une stabilité et à une prospérité de longue date, ainsi qu’à une capacité et à un engagement de principe de se porter volontaire pour sauver et réhabiliter le monde des graves calamités dont l’Europe est victime grâce à ses penseurs utopiques.

Apparemment complaisante après sa victoire sur le nazisme et le communisme, la démocratie américaine de la fin du XXe siècle n’a pas su identifier le danger d’une autre théorie erronée qui s’est développée en Europe : le poststructuralisme (ou libéralisme progressif). Cette théorie a pénétré profondément dans la culture américaine. Elle affirme entre autres que les calamités du XXe siècle ont été causées par la prolifération des « vérités » apparues en Europe, et que la prévention de calamités similaires à l’avenir implique de nier l’existence d’une seule vérité fondamentale et de démanteler les sujets rationnels qui constituent une source de stabilité et d’autorité (tels que la famille, le nationalisme et l’État-nation, le genre, l’armée, la police, et plus) tout en examinant « de manière critique » leur évolution historique. En effet, la formation et l’activité de certains de ces cadres sociaux étaient liées à des processus, parfois très anciens, qui impliquaient la force et l’oppression.

Le meurtre de George Floyd et les protestations zélées qui ont suivi ont révélé trois faits douloureux sur la démocratie américaine telle qu’elle se présente aujourd’hui :

Elle souffre d’une grave désharmonie sociale qui découle d’une interprétation de longue date des valeurs de liberté et de justice qui va à l’encontre de leur esprit originel ;

Les domaines de l’humanisme et de la société ont été complètement envahis par les idées du libéralisme progressiste ; et

Aucune élite intellectuelle ne peut se mobiliser pour défendre les valeurs de la démocratie américaine contre l’illusion progressiste à la manière de l’élite intellectuelle « conservatrice » du siècle dernier qui s’est mobilisée pour défendre le pays contre l’illusion communiste.

Seul le rétablissement de la démocratie américaine dans l’esprit des valeurs originales de liberté et de justice sur lesquelles elle était fondée permettra de réhabiliter le projet américain et de lui donner une nouvelle vitalité à long terme. A l’inverse, une transformation idéologique – c’est-à-dire une « européanisation » de la démocratie américaine selon les orientations envisagées par Biden – mettra fin à la fois au succès du projet américain et au cadre démocratique qui a sauvé l’humanité de la chaîne de calamités forgée par la pensée libérale européenne. Cette dangereuse transformation pourrait également ouvrir la porte au prochain « projet social » – dont la voie vers l’Occident est déjà tracée par la Chine avec son initiative « Une ceinture, une route ».

Ce qu’il faut, c’est une mobilisation massive qui ignore les figures contemporaines et les traits de personnalité problématiques. Empêcher que les élections de 2020 ne deviennent un moment séminal négatif dans l’histoire de la civilisation occidentale est un impératif civilisationnel suprême.

Les élections de l’année de Pandémie

L’élection présidentielle de 2020 aux États-Unis va se dérouler au milieu d’une pandémie qui a tué plus d’Américains que de personnes dans tout autre pays du monde. Le coronavirus mortel a été pris très à la légère par le président Donald Trump au cours des premiers jours et des premières semaines de sa propagation, celui-ci refusant même d’utiliser un masque.

Mais la situation a empiré à tel point que le président américain a non seulement été vu portant un masque dans des lieux publics, mais a également joué avec l’idée de reporter l’élection. Cette idée lui est venue en partie parce qu’il est à la traîne derrière le candidat démocrate, Joe Biden, un ancien vice-président des États-Unis. Deuxièmement, il se méfie d’un éventuel vote par correspondance à grande échelle et craint qu’il y ait un truquage des votes.

Il est significatif que le président américain n’ait pas le pouvoir constitutionnel de modifier la date de l’élection présidentielle. Les États-Unis ont organisé des élections au beau milieu de la Grande Récession, des guerres mondiales et même de la guerre de Sécession, et il est donc peu probable que la date de l’élection soit modifiée en 2020. Deuxièmement, le président d’une démocratie mature comme les États-Unis, craignant un éventuel truquage, n’a pas été bien accueilli par le public.

Avant que la pandémie ne fasse payer un lourd tribut à la santé et à la vie de millions de citoyens américains, l’économie américaine était florissante et le comportement hégémonique de l’administration Trump laissait penser que Donald Trump était en passe de faire de l’Amérique un pays « génial ». Le président Trump semblait euphorique à l’idée de son probable second mandat. Dans son style typique, il avait commencé à faire des remarques sarcastiques sur la santé et l’endurance de Biden. Mais de telles remarques peuvent ne pas aller de pair avec ses intérêts et pourraient produire des résultats contre-productifs.

Mais la pandémie a fait des ravages dans l’économie américaine. Avec des milliers d’entreprises au bord de la faillite, des millions d’Américains sans emploi et des pertes de plus de cent cinquante mille vies humaines à l’heure actuelle, la tendance électorale montre des signes de changement de garde à la Maison Blanche. Ces signes pourraient se confirmer dans les mois à venir.

Le président des États-Unis est élu tous les quatre ans, le premier mardi après le premier lundi de novembre. Le président et le vice-président des États-Unis ne sont pas élus directement par les citoyens. Ils sont choisis par les électeurs à travers un processus complexe par un collège électoral. Le Collège électoral est composé de 538 électeurs. Les six plus grands États en termes de représentation sont la Californie (55), le Texas (38), New York (29), la Floride (29), l’Illinois (20) et la Pennsylvanie (20). L’histoire de l’élection présidentielle américaine suggère que la Californie, New York et l’Illinois restent le fief des candidats démocrates. Le Texas semble être traditionnellement un bastion républicain.

Les États dominés par les républicains, tels que l’Idaho, l’Alaska et un certain nombre d’autres États du sud, sont appelés « États rouges ». Les États fiefs démocrates sont constitués par la région de la Nouvelle-Angleterre, sur la côte nord-est, et sont classés dans la catégorie des « États bleus ». La compétition présidentielle se déroule principalement dans les « États balbutiants ». Les « swing states » peuvent changer de mains en fonction des candidats et des enjeux

Les électeurs qui sont choisis par les électeurs pour les représenter au Collège électoral sont élus lors de primaires ouvertes et fermées ou par les caucus des partis dans les différents états. Il ressort clairement des différentes primaires que l’Arizona, la Pennsylvanie et le Wisconsin pourraient être considérés comme des États charnière en 2020.

En général, les résultats des élections dans les pays démocratiques sont déterminés par l’économie nationale et les facteurs sociopolitiques. Les États-Unis ne font pas exception à cette règle. Les déterminants internes, tels que l’inflation croissante, le taux de chômage élevé, la baisse des taux de croissance économique, ont créé un mécontentement parmi les masses aux États-Unis. Le slogan « America First » est resté largement inapproprié et la médiocrité des infrastructures de soins de santé a mis en évidence les faiblesses du système de manière plus spectaculaire. Tout cela va influencer le résultat des élections de novembre 2020.

Il est significatif de noter que les questions de politique étrangère sont vivement débattues par les candidats pendant la campagne électorale. Les citoyens et les gouvernements du monde entier suivent de près le débat américain pendant les campagnes électorales. Cette fois-ci, comme dans les cas précédents, la « politique chinoise » domine le débat. Il est intéressant de noter que les deux principaux candidats au poste de chef de file s’affrontent pour paraître plus « durs » envers la Chine. Il semble qu’un consensus bipartite se dégage sur la Chine et la position ferme adoptée par le président sur la Chine se poursuivra quel que soit le vainqueur des élections de novembre.

Contrairement aux élections précédentes, la pandémie a rendu très difficile la tenue des conventions nationales par le Parti démocrate et le Parti républicain dans le cadre de la grande fête habituelle. Il en va de même pour la tenue des débats télévisés habituels auxquels participent les candidats.

Il est encore trop tôt pour juger qui sera le vainqueur final de la course à la présidence des États-Unis. Lors des élections de 2016, personne ne peut prédire la victoire de Donald Trump. Cette fois-ci, il vaut mieux ne pas prédire sa défaite pour le moment.

Elections et effet COVID-19

COVID-19 et une économie incertaine ont ajouté de nouvelles dimensions à ce qui a peut-être déjà été un cycle d’élections américain marquant. Mais pour les marchés et les investisseurs, le principal élément à prendre en compte est en grande partie simple : Le résultat global des élections gouvernementales peut être plus important que le succès d’un candidat en particulier, et l’impact d’un gouvernement divisé ou unifié est probablement un meilleur indicateur des politiques futures que les candidats du parti qui arrive en tête.

Afin d’éclairer les implications de l’élection en matière d’investissement, une équipe américaine de recherche sur les politiques publiques a mis à jour ses perspectives à partir de novembre 2019 pour se plonger dans les enjeux pour les investisseurs à travers les classes d’actifs et les secteurs d’actions, en détaillant comment le gouvernement divisé contre le gouvernement unifié pourrait influencer la réforme fiscale, la tarification des médicaments sur ordonnance, l’environnement réglementaire plus large et la réponse à COVID-19.

Ils ont intégré deux nouveaux développements depuis novembre dernier – l’ancien vice-président Biden, candidat du parti démocrate, et l’impact sociétal de COVID-19 – dans leur cadre de « voies politiques plausibles » afin “d’aider les investisseurs à donner un sens à la prochaine élection américaine“, déclare Michael Zezas, responsable de la recherche sur les politiques publiques de Morgan Stanley aux États-Unis. « Notre approche se concentre moins sur les jeux de hasard que sur la voie politique post-électorale. Nous pensons que c’est plus important pour la stratégie d’investissement, tant avant qu’après l’événement, car cela aide les investisseurs à éviter les erreurs« .

Selon M. Zezas, l’erreur la plus courante est de mal calculer la probabilité que le programme politique d’un candidat devienne une législation réussie, étant donné le chemin souvent cahoteux entre la promesse de campagne et la promulgation d’une loi.

Le rapport présente cinq points clés à retenir :

L’incertitude quant aux résultats des politiques est beaucoup plus grande ce cycle que lors des élections précédentes. Le rapport offre des chances assez égales pour Biden et le président Trump ; bien qu’une récession pèse généralement sur le président sortant, Biden n’est pas un coup de pouce. Trump et Biden sont également considérés comme des partenaires de confiance sur des questions différentes mais cruciales, telles que l’économie, les soins de santé, la réponse au COVID-19 et la politique chinoise. L’expansion budgétaire est un effet secondaire probable des voies politiques plausibles dans les deux scénarios de « balayage des partis » – un parti prenant le contrôle de la Maison Blanche, du Sénat et de la Chambre des représentants. Toutefois, aucun des deux partis n’est considéré comme susceptible d’obtenir quoi que ce soit qui ne soit pas contrôlé par une faible majorité au Congrès. Par conséquent, les lois qui peuvent être adoptées sont limitées à celles qui sont favorisées par consensus au sein du parti qui les contrôle. En bref, le pouvoir législatif reviendrait aux modérés, ce qui rendrait difficile la mise en œuvre de politiques audacieuses par les deux parties. L’élection agira comme un catalyseur , influençant l’économie, les macro-marchés et les secteurs clés des actions. Une raison à cela : Les choix des électeurs dicteront en fin de compte le type de « coup de pouce » fiscal qui pourrait être utilisé au début de 2021 pour atténuer les dommages économiques de la COVID-19. La plate-forme politique plus progressiste de M. Biden pourrait entraîner une plus grande implication du gouvernement dans les soins de santé et un programme de lutte contre le changement climatique qui pourrait affecter de manière significative les perspectives du secteur macroéconomique et du secteur des actions. Les investisseurs pourraient mal interpréter la « Vague bleue ». Les possibilités d’un gouvernement unifié, en particulier démocrate, sont plus élevées que lors des cycles récents, et les marchés pourraient devenir plus réactifs en anticipant un balayage démocrate. Ceux qui voient une victoire de Biden comme étant haussière pourraient être déçus si les rallyes des marchés des biens de consommation de base et des machines s’arrêtent sur une politique chinoise qui pourrait finir relativement inchangée. Sur le plan macroéconomique, un balayage démocrate pourrait déboucher sur une politique de relance de la demande, ce qui pourrait avoir un effet multiplicateur significatif sur la croissance économique. Les tensions commerciales pourraient persister entre les États-Unis et la Chine . Le rapport note que le scepticisme des électeurs à l’égard de la Chine augmente sur une base bipartite depuis de nombreuses années. Étant donné les actions des décideurs politiques des deux côtés de l’allée, le rapport remet en question l’idée qu’une victoire de Biden apporterait finalement un changement significatif à la politique américano-chinoise.

Conclusion : Scénarios possibles

Quatre scénarios possibles se profilent à l’horizon :

La fine ligne rouge (R Président, R Sénat, D Chambre)

Dans ce scénario de statu quo, la récession est de courte durée et le président Trump en profite, alors que l’économie rebondit après la pandémie. Les résultats probables incluraient la poursuite de la déréglementation, qui profiterait aux secteurs des télécommunications et de l’énergie, ainsi qu’aux gestionnaires d’actifs, bien que les énergies renouvelables puissent être mises sous pression. Le rapport ne prévoit que des changements politiques mineurs à court terme et des prolongations compromises de la loi fiscale qui expire en 2017. Les taux d’intérêt américains resteraient probablement dans une fourchette, ou baisseraient encore après les élections, en fonction de la trajectoire de la reprise. Une expansion fiscale réactive est probable, et le dollar pourrait subir une pression à la baisse.

Blue Tide (D Président, R Sénat, D Chambre)

Des thèmes comme les soins de santé et le leadership, où les démocrates ont un surplus de confiance auprès des électeurs, dominent la campagne et livrent l’élection à Biden, qui, selon la plupart des électeurs, serait mieux à même de gérer la crise en cours, sur la base des opinions actuelles sur la réponse à la pandémie. La demande de changement des électeurs pourrait se traduire par un renforcement de la réglementation et de la surveillance, exerçant une pression sur certains secteurs, tels que les services financiers, l’énergie américaine, les télécommunications, le matériel informatique, l’internet et les produits pharmaceutiques. Si les premiers signaux d’une victoire de Biden pourraient freiner les marchés avant novembre, après l’élection d’un gouvernement divisé, les marchés des taux américains ne devraient pas connaître de fluctuations importantes, voire même une légère baisse. Comme pour le scénario de la ligne rouge mince, ce résultat divisé pourrait affaiblir légèrement le dollar.

Red Redux (R Président, Sénat et Chambre)

Une reprise en forme de V dynamise les électeurs républicains et propulse le président Trump vers un second mandat et une reprise de la Chambre par les républicains. Le président Trump adopte une position plus agressive et antichinoise, alors que les électeurs américains se montrent plus méfiants à l’égard de la Chine. Un coup de balai républicain pourrait signifier de nouvelles réductions d’impôts et une prolongation anticipée des dispositions fiscales de M. Trump qui arrivent à expiration, ce qui entraînerait une augmentation des déficits. Une telle relance budgétaire stimulerait probablement le PIB américain et renforcerait le dollar, mais les prix des obligations du Trésor pourraient glisser sur le déficit croissant, poussant les taux d’intérêt et les rendements à la hausse. En ce qui concerne les actions, les télécommunications, l’énergie américaine et les gestionnaires d’actifs pourraient bénéficier de la poursuite de la déréglementation.

Blue Wave (D Président, Sénat et Chambre)

Une récession prolongée pourrait nuire à Trump, avec un taux de chômage historiquement élevé dans les États qui l’ont élu en 2016 – en particulier le Michigan, la Pennsylvanie et le Nevada – sapant sa prétention à la gestion économique. Les électeurs se tournent vers Biden et les démocrates, qu’ils jugent plus fiables, pour la réforme des soins de santé et la gestion d’une éventuelle deuxième vague de COVID-19. Un tel balayage démocrate pourrait également conduire à une expansion du déficit, alimentée par les dépenses de santé et d’infrastructures. Toutefois, la stimulation de la demande stimulerait la croissance économique, faisant grimper les taux d’intérêt et l’inflation. En ce qui concerne les actions américaines, les organismes de soins de santé gérés, les transports, le pétrole et le gaz naturel non américains, les banques à grande capitalisation et les secteurs du crédit à la consommation pourraient enregistrer des gains, mais la réforme des soins de santé pourrait exercer une pression sur les produits pharmaceutiques. Le renforcement de la réglementation pourrait également avoir des répercussions sur le secteur technologique, les finances, la neutralité du réseau et les questions environnementales.

Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed Chtatou sur Twitter : @Ayurinu

Article19.ma