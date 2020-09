Le prêche de vendredi de l’imam de la Mosquée des lieux saints à la Mecque, Abdul Rahman Al Sudais, a provoqué une grande controverse sur Twitter, réseau social le plus utilisé en Arabie saoudite.

Dans son prêche, dont des extraits ont été largement échangés sur tweeter, Al Sudais a attiré l’attention sur « les recommandations utiles en matière de foi » qui exigent une compréhension correcte des questions relatives à la loyauté et qui ne doivent pas être confondues avec « le bon comportement dans les relations individuelles et internationales ».

« Ce n’est pas incompatible avec l’infidélité du non-musulman de bien le traiter en apprivoisant son cœur et en l’attirant pour qu’il entre dans cette religion (l’Islam) », a-t-il expliqué.

+ Al Sudais cite des fais qui se sont produits à l’époque du Prophète +

A cet égard, Al Sudais a cité des faits qui se sont produits à l’époque du Prophète dans ses relations avec les Juifs.

« Le Prophète est mort et son bouclier était hypothéqué chez un Juif, et a traité avec les Juifs de Khaybar sur le partage de ce qui sort de leurs récoltes et de leurs fruits, et a bien traité son voisin juif ce qui a été une raison de sa reconversion à l’Islam », a-t-il affrimé.

Et de souligner: « Lorsque l’approche du dialogue humain est négligée, le langage de la violence, de l’exclusion et de la haine prévaut ».

De nombreux internautes ont vu dans le prêche d’Al Sudais un prélude à la normalisation avec Israël, trois semaines après l’annonce de la normalisation des relations entre les Emirats arabes unis et Israël.

La normalisation des relations entre les Emirats et Israël a été saluée par certains pays arabes, dont l’Égypte et Bahreïn, alors que l’Arabie saoudite s’est abstenu de tout commentaire en affirmant seulement qu’elle était attachée à l’initiative de paix arabe.

