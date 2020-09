Business is business. Plusieurs hôtels aux Émirats arabes unis commenceront à proposer de la nourriture certifiée « Casher », suite à l’accord de normalisation entre Israël et ce pays du Golfe, a rapporté jeudi le journal émirati anglophone « Khaleej Times » indiquant que des journalistes israéliens en visite dans ce pays se sont vu servir un banquet casher.

Pour rappel, Casher qualifie ce qui est conforme aux lois du judaïsme concernant les aliments et la façon dont ces derniers sont préparés.

Selon la même source, citée par le quotidien israélien « The Times Of Israel », le groupe Habtoor Hospitality s’est associé à Elli’s Kosher Kitchen pour proposer de la nourriture aux clients d’hôtels tels que le Hilton Dubai, V Hotel, Habtoor Palace Dubai, LXR Hotel and Resorts, Habtoor Grand Resort, Autograph Collection LLC, Metropolitan Hotel et Habtoor Polo Resort.

Elli’s Kosher Kitchen, une entreprise de restauration basée à Dubaï et appartenant à Elli Kriel, était responsable de la nourriture servie aux journalistes israéliens et à certains membres d’une délégation américaine qui s’est rendue à Abu Dhabi cette semaine.

« Al Habtoor City, Hotel Collection, ainsi que les propriétés-sœurs des Émirats arabes unis, ont hâte de travailler avec Elli et son équipe pour que chaque visite de clients soit un voyage culinaire mémorable et agréable », a souligné la société dans un communiqué.

+ Le rabbin Yissachar Krakowski de l’OU Kosher sera sur place pour superviser la nourriture +

La même source a indiqué que la nourriture dans les hôtels des EAU sera supervisée par l’agence « OU Kosher », précisant que le rabbin Yissachar Krakowski de l’OU Kosher, la plus grande agence de certification casher au monde, s’est envolé d’Israël aux Émirats arabes unis pour la préparation de la nourriture casher de la délégation israélienne cette semaine.

Selon The Times Of Israel, Krakowski a une expérience de la restauration casher dans les pays du Golfe après avoir organisé des repas casher lors de la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines lors de leur visite aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.

L’Arabie saoudite a annoncé mercredi qu’elle autoriserait désormais les vols de « tous les pays » à traverser son espace aérien à destination ou en provenance des Émirats arabes unis.

Les dirigeants israéliens ont indiqué que cette mesure réduira considérablement le temps des vols israéliens à destination des EAU, ce qui facilitera la visite des touristes israéliens aux Émirats.

