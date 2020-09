Tout un parcours. Quand Einat Levi avait 4 ans, sa mère a été hospitalisée pendant plusieurs mois. Confiée à sa tante, Levi était remplie de tristesse et de nostalgie pour sa mère et passait des heures à dessiner des images de sa famille.

Des décennies plus tard, Levi est toujours fascinée par les portraits de famille et ils sont devenus un élément clé de son travail de préservation de l’histoire de la communauté juive du Maroc, a rapporté le journal électronique américain jewishjournal.com.

Le désir qu’elle avait pour sa mère quand elle était enfant l’a poussée en 2013 à entreprendre son premier voyage vers ses racines au Maroc. «L’envie n’est pas de rester coincé dans le passé. Au contraire, c’est le moteur le plus puissant que je connaisse pour le renouvellement», dit Levi à laquelle le quotidien américain « Jewish Journal » a consacré un article sur son site web.

À son retour, Levi a mis en ligne des photos de la tombe d’un parent éloigné qui avait été assassiné avec cinq autres Juifs par un groupe d’Arabes en 1954. Les photos ont fini par être vues par la fille de la victime. La gratitude que la femme a ressentie en voyant la tombe de son père pour la première fois depuis plus d’un demi-siècle a incité Levi à lancer son projet, Connexion au Maroc, qui vise à relier les gens au Maroc juif par un certain nombre de canaux.

L’un de ceux-ci consiste en des voyages dans ce pays d’Afrique du Nord. La plupart des touristes israéliens visitent le Maroc lors de circuits organisés. Levi encourage les gens à voyager de manière indépendante, affirmant qu’une grande partie de la magie du Maroc est manquée lors des visites de groupe où chaque destination est prédéterminée.

À cette fin, elle aide les gens à organiser leurs propres visites uniques, en s’occupant du choix de l’itinéraires à l’obtention des visas et souvent en les accompagnant en tant que guide.

« POUR COMPRENDRE L’HISTOIRE DU MAROC JUIF, IL FAUT D’ABORD COMPRENDRE L’HISTOIRE DU MAROC. »

Elle organise également des voyages d’étude et documente les sites du patrimoine juif avec des images à 360 degrés. Mais l’essence de son travail, dit-elle, c’est gérer un réseau de communautés virtuelles de juifs marocains expatriés dans le monde entier.

Il existe 12 communautés en ligne de ce type représentant des personnes de 12 villes marocaines. Après que les Juifs aient commencé à quitter le Maroc, rappelle Levi, ils sont entrés dans ce qu’elle appelle une période «d’oubli et d’invisibilité», durant laquelle ils ont relégué leur histoire et leur héritage passées au second plan en adoptant de nouvelles identités, que ce soit en tant qu’Israéliens, Canadiens, Français ou autres.

Son initiative, dit elle, a aidé les Marocains à retrouver leur passé en partageant des souvenirs, des photos et des documents. Elle est également chercheuse au sein du think tank Mitvim. Elle est spécialisée dans les relations israélo-marocaines, et est devenue une sorte d’ambassadrice israélienne non officielle au Maroc.

Si le Maroc et Israël ne partagent pas de relations diplomatiques, ils partagent des liens civiques chaleureux. «Afin de comprendre l’histoire du Maroc juif, vous devez d’abord comprendre l’histoire du Maroc», dit-elle.

Toutefois, elle ne nourrit guère l’espoir d’un accord de paix de sitôt, comme celui qu’Israël a conclu avec les Émirats arabes unis, malgré les spéculations à ce sujet. Elle estime que les Marocains aiment et accueillent les touristes israéliens. Ils les considèrent comme étant de retour dans leur patrie, «même s’ils sont ashkénazes». Cependant, ceci n’annule pas une identification profonde avec la cause palestinienne, donc un accord de normalisation avec Israël serait peu probable sans un État palestinien, affirme-t-elle.

