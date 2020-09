Le secteur de la construction au Maroc devrait enregistrer une croissance négative ou faible au cours des 8 prochains trimestres, en raison du ralentissement économique dû à l’épidémie de Covid-19, selon un rapport de « Research and Market ».

Dans ce rapport (2015-2024), mis à jour à la lumière de l’évolution de la situation économique dans le contexte de Covid-19, Research and Market souligne que « bien que l’impact sur les secteurs de la construction de bâtiments varie, les segments résidentiel, commercial et industriel devraient être les plus touchés ».

« La confiance des entreprises et des consommateurs devrait lentement se redresser en raison de la pandémie, ce qui prolongera la détresse des secteurs de construction de bâtiments », relève le rapport assurant que pour « le secteur résidentiel, le logement à bas coût devrait rester le moins touché, soutenu par une combinaison de dépenses publiques et privées » alors que les segments de la construction résidentielle intermédiaire et de luxe seraient gravement touchés.

Quant au secteur de la construction de bâtiments commerciaux, en particulier de bureaux, de commerces et de loisirs, il devrait enregistrer une croissance négative.

Le rapport indique, par ailleurs, que le secteur du bâtiment au Maroc devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,4% pour atteindre 129,6 milliards de dirhams d’ici 2024.

Il relève également qu’en valeur l’industrie de la construction résidentielle a enregistré un TCAC de 4,6% au cours de la période 2015-2019 alors que celui de la construction de bâtiments commerciaux devrait enregistrer en valeur un TCAC de 11,1% au cours de la période de prévision.

Research and Market, un organisme spécialisé dans l’analyse des marchés à travers le monde, propose dans son rapport une évaluation détaillée des opportunités du marché dans les villes clés du Maroc pour la période allant de 2015 à 2024.

Article19.ma