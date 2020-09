Compétition. La diva marocaine Samira Saïd et deux autres artistes marocains figurent sur la liste du Top 100 des célébrités dans la région du Moyen Orient et de l’Afrique du nord (MENA), publié mercredi par le magazine américain Forbes.

Dans ce classement la diva marocaine Samira Saïd est à la 23ème position, Asma Lmnawar à la 70ème et Abdel Fattah Grini à la 86ème.

Dans le Top 10, le chanteur égyptien Amr Diab occupe la 1ère place, devant les libanaises Nancy Ajram et Elissa , l’irakien Kadem Al Saher, la libanaise Najwa Karam, l’acteur éguyptien Adel Imam, les chanteuses syrienne Assala Nasri et émiratie Ahlam Al Shamsi, puis les chanteurs libanais Ragheb Alama et syrien George Wassouf.

+ Examen de plus de 500 plateformes de médias Arabes +

Selon Forbes, juger l’influence d’une célébrité (chanteurs, acteurs et personnalité de la télévision) à l’ère du numérique, implique naturellement de se pencher sur ses marques personnelles, sa notoriété et l’étendue de sa portée sur les réseaux sociaux.

Forbes souligne qu’il a ainsi été procédé à l’examen de plus de 500 plateformes de médias sociaux des célébrités arabes et retenu ceux qui comptent plus de 3 millions d’abonnés, en plus de la durée de la carrière de la célébrité dans le showbiz et de leurs autres activités notamment humanitaires et sociales.

