Controverse. Des dirigeants du Parti justice et développement (PJD) ont exprimé leur rejet de toute proposition visant à limiter le nombre de leurs candidats aux prochaines élections afin d’éviter une confrontation avec le pouvoir, après deux mandats successifs à la tête de l’exécutif au Maroc.

Selon le site arabophone Hespress.com, Abdellah Bouanou, un des dirigeants du PJD, a rejeté les appels à une réduction du nombre des candidats aux prochaines élections législatives.

Le président de la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants a estimé, lors d’une rencontre de la jeunesse de son parti, que ces appels sont « inacceptables et illogiques », soutenant qu’ils « nuisent au PJD et à ses programmes ».

Toutefois, il n’y a eu aucune fuite concernant la partie au sein du PJD qui est favorable à une réduction des candidats aux prochaines élections, alors que des sources proches du parti islamiste ont indiqué que la position de Bouanou fait suite à une proposition sur cette question faite par l’autre dirigeant PJDiste Mustafa Ramid.

+ « Aucune raison aujourd’hui pour les autorités de faire pression sur le PJD… »

Le chercheur en sciences politiques, Mohamed Chaqir estime qu’il n’y a aucune raison aujourd’hui pour les autorités de faire pression sur le PJD pour qu’il réduise sa participation aux prochaines élections, indiquant que le contexte de 2007 durant lequel le parti avait pris une telle décision diffère de la réalité de 2021.

Dans une déclaration à Hespress, Chaqir a ajouté que le PJD, après deux mandats à la tête du gouvernement, est devenu « un parti normal et a accepté les règles du jeu politique, et donc il n’est plus redouté comme par le passé », soulignant que « le contexte politique a changé et a évolué » et sur « le PJD est devenu accepté par le pouvoir ».

Pour lui, les dirigeants du PJD soulèvent cette question simplement par « surenchère et comme manœuvre politiques », soulignant que la popularité du parti a énormément baissé en raison de ses deux mandats consécutifs à la tête de l’exécutif marqués notamment par certaines décisions qui ont affecté sa base électorale.

Article19.ma