C’est le titre d’un nouveau et beau livre que la société Axions Communication, avec le soutien du ministère de la Culture, vient d’éditer sur la Capitale du Royaume, sous la direction de Mohamed Nabil Benabdallah et Saâd Hossini, et ce, en 3 versions: arabe, française et anglaise.

Des experts reconnus et des photographes chevronnés, font voyager le lecteur dans Rabat Ville lumières, par l’écrit et par l’image, à travers les 240 pages qui constituent cet ouvrage.

Généreusement imagé, ce livre permet de découvrir l’Histoire de Rabat, ses monuments, ses lieux, ses espaces, ses personnalités, ses us et coutumes… et tout ce qui fait de Rabat un patrimoine universel de l’Unesco et la capitale marocaine et africaine de la culture.

Auteurs :

Fatima Ait Mhand (chef de projet)

Ahmed Aydoun

Hajar Benezha

Wail Benjelloun

Bouteïna Bennani

Abdelkrim Bennani

Ouafaa Bennani

J. François Clément

Abdelilah El Fassi

Abdelhaq El Mrini

Abdelmjid Feniche

Jamal Hajjam

Saâd Hossini

Mustapha Jaouhari

Abdeljalil Lahjomri

Mouna M’hammedi

Lotfi Mrini

Fouad Souiba

David Toledano

Mohamed Touijer

Farid Zahi

Photographes : Teddy Seguin, Maxime Mienné, Hassan Nadim.

Directeur artistique : Mohamed Benlahsen

Directeur technique : Kamal Hossini

A Marrakech à la librairie Chatr.

