Drame. L’ambassade d’Allemagne au Maroc a fermé ses portes aux demandeurs de visa depuis février en raison de l’épidémie de coronavirus dans les deux pays et dans le monde.

Le gouvernement marocain a décrété un état d’urgence qui devrait durer jusqu’au 10 septembre. Les frontières resteront jusqu’à cette date fermées, y compris les frontières terrestres avec Ceuta et Melilla et l’espace aérien pour le trafic international de passagers.

Seuls sont autorisés à partir du Maroc des vols spéciaux (Royal Air Maroc et Air Arabia) et des ferries (compagnie maritime GNV) qui ont été mis en place pour certaine catégories s groupes de personnes autorisées à entrer et sortir du pays.

Si beaucoup de personnes ont été affectées par ces mesures et par la fermeture des consulats, les étudiants, qui risquent de perdre leur chance d’étudier en Allemagne, sont parmi les plus touchés, souligne un article publié par le site schengenvisainfo.com.

Cependant, même avant l’épidémie de coronavirus, il n’était pas facile pour un étudiant marocain de rêver de poursuivre ses ‘études en Allemagne.

La bureaucratie des visas et l’attente pendant des mois pour un rendez-vous pour un visa ont poussé beaucoup de jeunes à renoncer à leurs rêves de poursuivre leurs études dans les universités où ils ont été admis en Allemagne.

Rêver ou abandonner: les difficultés des étudiants marocains pour obtenir un visa pour l’Allemagne

En 2016, Ilyas Benomar, alors étudiant à l’ESCA École de Management à Casablanca a eu l’opportunité de partir pour un semestre d’échange à l’étranger dans le cadre de son programme International Business.

Ilyas a décidé que sa meilleure option serait l’EBS Business School en Allemagne, où il a été admis à terminer son semestre d’échange. Cependant, les choses n’étaient pas aussi faciles qu’il le pensait.

«J’avais tous mes documents prêts, mais je ne pouvais pas demander de visa car je devais attendre trois mois juste pour obtenir le rendez-vous pour le visa, puis attendre au moins un mois pour obtenir une réponse de l’ambassade», explique-t-il, soulignant qu’il n’a pas eu autant de temps avant le début du semestre.

Au lieu d’aller ailleurs pour son semestre, Ilyas a décidé de le reporter d’un an.

En 2017, il s’est préparé tôt et a pris un rendez-vous pour le visa cinq mois à l’avance, et n’a pu recevoir le rendez-vous que quelques semaines avant le début du semestre. Il a reçu le visa à temps et a passé son semestre d’échange à Ostrich-Winkel à EBS Business School.

Cependant, pour lui, ce n’était pas sa dernière expérience désagréable avec l’ambassade d’Allemagne à Rabat.

Il a été admis au programme MBA (Global Trade) de la Hochschule Anhalt en Allemagne, qui devait débuter cet automne, mais il n’a pas encore pu obtenir son visa.

«En raison d’un nouveau problème de visa, j’ai demandé que mon admission soit reportée à l’année prochaine», explique-t-il, espérant ne pas perdre la chance de poursuivre ses études en Allemagne.

Tout comme Ilyas, de nombreux étudiants ont été contraints d’abandonner leurs espoirs d’étudier en Allemagne en raison de la bureaucratie des visas.

La difficulté d’obtenir un visa à temps leur a coûté non seulement la perte de place dans les universités allemandes, mais aussi beaucoup de temps, d’argent et d’énergie.

Obtenir un visa allemand d’étudiant au Maroc

Obtenir un visa pour étudier en Allemagne n’est pas facile l’obtenir auprès de l’ambassade à Rabat pourrait être encore plus difficile.

Depuis le 1er novembre 2018, l’Ambassade classe les demandeurs de visa d’études en deux groupes: «la liste A» et «la liste B». La différence réside, bien entendu, dans les réalisations de ces étudiants. Ceux qui ont obtenu au moins l’un des résultats suivants sont regroupés dans la «liste A».

Avoir réussi son Abitur avec une note de 13,5 points ou plus

Certificat B-1 (90 points et plus)

Certificat B-2 (80 points et plus)

Un bachelor complété avec succès et l’engagement pour une maîtrise ou pour des études doctorales en Allemagne

Avoir une confirmation d’une bourse d’une institution allemande pour étudier ou faire un doctorat en Allemagne

Avoir réussi l’examen d’aptitude à étudier dans l’uns des classes préparatoires au Maroc

Pour les étudiants qui remplissent au moins l’une de ces conditions, les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous pour une demande de visa sont d’environ dix mois, bien que l’ambassade ne garantit pas que chaque étudiant obtiendra un rendez-vous dans ce délai.

Alors que pour les étudiants qui ne répondent à aucun des critères ci-dessus, les délais d’attente sont supérieurs à dix mois et même à un an.

«Maintenant, en raison de Covid-19, les temps d’attente ont explosé, les étudiants de la liste A doivent attendre dix mois, hallucinant et choquant, peu importe comment vous voulez le qualifier! Non, ce n’était pas une faute de frappe, nous devons attendre dix mois juste pour obtenir le rendez-vous pour le visa, ce qui signifie que même si l’université accepte de reporter d’une année votre acceptation, eh bien, il y a une chance que vous n’ayez même pas le temps d’obtenir le visa », souligne Ilyas à ce sujet, exprimant son mécontentement par rapport à la manière dont l’ambassade d’Allemagne à Rabat gère les rendez-vous pour les visas.

Quant aux étudiants de la «liste B», selon l’ambassade, ils changent souvent d’avis et ne respectent pas les rendez-vous qui leur sont assignés. C’est pourquoi la liste est toujours mise à jour fin septembre et fin mars pour laisser la place à de nouveaux étudiants.

Dans la plupart des cas, les étudiants qui souhaitent demander un visa pour l’Allemagne doivent prendre rendez-vous sans même soumettre leur demande dans une université ou un collège en Allemagne. Et tous doivent prendre rendez-vous avant même de recevoir leur lettre d’admission s’ils sont acceptés.

Article19.ma