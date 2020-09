Des chercheurs américains de l’université de Floride ont publié, mardi, une étude remettant en question l’efficacité des visières en plastique et les masques avec valve, pour stopper la propagation de la pandémie du Covid-19.

Grâce à des simulations visuelles et laser, les travaux ont démontré que des particules peuvent être projetées malgré la visière en plastique, exposant ainsi les personnes à proximité au danger d’être contaminées, a rapporté le New York Times.

Siddhartha Verma, professeur adjoint au département de génie océanique et mécanique de la Florida Atlantic University, a affirmé que les masques chirurgicaux sont plus efficaces, puisqu’ils agissent comme des filtres et capturent les gouttelettes et toutes les autres particules expulsées.

Les masques N95, en tissu ou en papier de type médical offrent une protection adéquate à la personne et à son entourage.

Cependant, les chercheurs admettent qu’il est toujours mieux de porter une visière que rien du tout, conclut la même source.

Article19.ma