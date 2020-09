La Fondation marocaine pour l’éducation pour l’emploi (EFE-Maroc) a désigné Abla Bennani à la tête de sa direction générale à compter du 31 août 2020, succédant à Jihane Lahbabi-Berrada qui a été nommée à un nouveau poste au sein de l’ONG.

Abla Bennani a rejoint EFE-Maroc après plus de 15 années dans le secteur privé, dont dix ans dans le groupe OCP où elle a été derrière des initiatives stratégiques, a assuré le développement de nouveaux projets et des relations extérieures et publiques, a rapporté le site en24.news.

Reconnue d’utilité publique, EFE-Maroc offre aux jeunes demandeurs d’emploi les outils nécessaires à leur intégration réussie sur le marché du travail.

À ce jour, la fondation a soutenu plus de 55.000 jeunes, dont 52% de femmes, et a inséré 82% des bénéficiaires de son programme d’insertion professionnelle dans le monde du travail en collaboration avec plus de 300 entreprises.

Article19.ma