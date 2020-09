Une initiative de paix sans les Palestiniens. Le prince héritier d’Arabie saoudite Mohamed Ben Salmane a eu, mardi soir, des entretiens avec Jared Kushner, le conseiller principal du président américain sur les perspectives du processus de paix au Moyen-Orient, et la nécessité de reprendre les négociations entre Palestiniens et Israéliens en vue de réaliser une paix juste et durable.

Ces entretiens ont été l’occasion d’aborder le renforcement du partenariat entre les deux pays dans tous les domaines afin de garantir la sécurité et la stabilité dans la région et de renforcer la paix et la sécurité internationales, a rapporté mercredi l’agence saoudienne de presse (SPA).

En tournée dans la région depuis lundi, M. Kushner avait fait escale aux Emirats arabes unis avant de se rendre dans plusieurs pays arabes.

Lors de ce voyage, le responsable américain devra aborder notamment les volets politique et économique du « plan de paix », selon des médias locaux.

Article19.ma