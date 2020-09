Mohamed Amkraz, ministre du travail et secrétaire national de la jeunesse du Parti justice et développement (PJD), a indiqué que l’absence de l’ex-chef du gouvernement et ancien secrétaire général du parti islamiste, Abdelillah Benkirane, au forum des jeunes PJDistes a été motivée par des raisons dont il faut mesurer « la pertinence ».

Dans une mise au point, relayée par le site arabophone alyaoum24.com, Amkraz a expliqué que Benkirane n’a pas été absent du Forum de la jeunesse, qui a eu lieu cette année à distance, parce qu’il n’a pas reçu d’invitation du Bureau national de la jeunesse comme l’ont rapporté certains médias sur la base de « sources bien informées », « proches » ou de « l’intérieur de la jeunesse » mais pour d’autres raisons.

« Au contraire, l’invitation a été adressée à Abdelillah Benkiran par le Bureau national de la jeunesse pour assister au forum et contribuer à l’encadrement des jeuns, mais il s’est excusé pour des raisons dont il s’agit de mesurer la pertinence dans le contexte actuel », a écrit Amkraz.

Il a ajouté que le Bureau national de la jeunesse du PJD a également invité de nombreux dirigeants du parti en ce sens que « le forum constitue une rencontre pour la formation des jeunes membres sur les valeurs et les principes du parti, et un espace de dialogue et de débat libre qui rassemble toutes les opinions » qui traversent l’organisation des jeunes.

Article19.ma