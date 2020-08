Méritocratie. Le journaliste marocain Abdellah Imassi a remporté le troisième prix de l’international « Telly Awards 2020 » pour son enquête « Qui tue des manifestants au Soudan? » qu’il a réalisée pour la chaîne américaine « Al Hurra ».

Imassi, qui vit à Washington, avait jeté la lumière dans une production télévisuelle investigative sur les assassinats et les tensions au Soudan sous le régime de l’ancien président déchu Omar El Béchir, particulièrement lors des manifestations anti-régimes de 2013.

« Ce couronnement est une victoire pour la presse crédible à l’ère des fausses nouvelles », a déclaré Imassi à Hespress ajoutant que « ce qui se passe actuellement dans le domaine de la presse, à l’est comme et à l’ouest avec la diffusion de fausses nouvelles et de nouvelles urgentes ainsi qu’avec la main mise de l’agenda politique et idéologique sur la sacralité de l’information, soulève des questions existentielles sur le rôle du journalisme de télévision particulièrement arabophone, et ce prix redonne au genre investigatif un peu de son éclat ».

Il a indiqué qu’il compte travailler sur des questions importantes aux États-Unis d’Amérique, ainsi que sur des questions de démocratie et d’égalité dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Abdellah Imassi, qui est spécialisé dans le domaine de la cybersécurité, est détenteur d’un diplôme en journalisme. Il a été rédacteur en chef à 2M jusqu’à fin 2009 avant de rejoindre la huitième chaîne marocaine puis « Middle East Broadcasting Network en 2013 où il a travaillé dans le service numérique du réseau, puis comme producteur de télévision en charge de l’unité d’investigation de la chaîne « Al Hurra ».

« Telly Awards » récompense les meilleurs travaux dans le domaine de la production télévisuelle. Le prix a été lancé en 1979 et reçoit aujourd’hui plus de 12.000 candidatures des États-Unis et du monde entier.

