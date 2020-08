Constat. Au Maroc, sans ambition politique ni préparation « sérieuse » aux législatives de 2021, les partis politiques ont choisi le silence en prétextant du manque de vision politique et sanitaire du pays, à la lumière de la recrudescence de l’épidémie du nouveau coronavirus. Ce qui va placer les élites devant le défi d’inventer de nouvelles méthodes pour convaincre les citoyens de participer aux prochaines élections.

La pandémie Covid-19 pose de grands défis aux partis politiques, dont certains sont liés à la défense du projet de la formation politique et d’autres aux scénarios de sortie de la crise de « confiance » laissée par l’épidémie et ses répercussions sociales et économiques sur les citoyens, note le site arabophone Hespress.

Il semble que la prochaine rentrée politique sera « froide » compte tenu de l’incapacité des partis à trouver des formules acceptables pour éviter d’aggraver encore plus la situation alors que les Marocains sont devenus enclins à l’abstention politique et que la majorité des citoyens en sont venus à croire en l’inutilité de la rhétorique « tranquillisante » des partis.

La pandémie du nouveau coronavirus a montré les limites des élus à interagir avec les situations nouvelles et inattendues produites par la pandémie de Covid-19 comme le souligne l’analyste politique Ilyas El Moussaoui, qui a relevé que « les critiques à l’encontre des élus, que ce soit au niveau local ou central, ont été nombreuses, d’autant plus qu’ils n’ont pas joué le rôle que leur attribuent les divers arsenaux juridiques en matière de maintien de l’ordre public et de santé publique ».

+ Les notables qui font la carte électorale dans de nombreux cas manquent d’idées de méthodes innovantes +

L’analyste a expliqué à Hespress que « de nombreuses initiatives pour faire face à l’épidémie ont été prises par les autorités locales, qui reçoivent leurs ordres du ministère de l’Intérieur sur la base des décisions prises lors de la séance de travail présidée par le roi ».

Il a ajouté que ceci a porté encore un coup à la confiance des citoyens en les élus, soulignant que les prochaines échéances électorales devront confirmer cette tendance.

El Moussaoui a relevé que « l’évaluation des rôles des élus avant et pendant la pandémie montre que malgré les avancées constitutionnelles qui leur ont donné de nombreuses compétences, ils ont manqué le rendez-vous et n’ont eu ni la capacité ni le courage de faire un meilleur usage de ces compétences qui leur permettraient de gagner la confiance des citoyens ».

« Les notables qui font la carte électorale dans de nombreux cas sont incapables de lancer des idées et des méthodes innovantes qui encourageraient les citoyens à la participation aux élections qui auront lieu au Maroc au cours des deux prochaines années, d’autant plus que la plupart des élus ne savent pas tirer profit des nouvelles technologies pour mobiliser les citoyens autour de leurs programmes électoraux », a-t-il souligné.

Le chercheur a, enfin, affirmé que « même les États-Unis d’Amérique, qui sont considérés comme l’une des anciennes démocraties, n’ont pas été en mesure de s’adapter aux développements provoqués par la pandémie », relevant que les rapports, en provenance de ce pays, confirment une baisse de l’intérêt pour les élections et montrent que la communication à distance ne peut remplacer les interactions sur le terrain avec les électeurs.

Article19.ma