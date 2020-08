Les 21 milliardaires du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA), tous des hommes, ont vu leur richesse augmenter de près de 10 milliards de dollars depuis le début de la crise du Covid-19, soit près du double du montant estimé nécessaire pour reconstruire la capitale du Liban, alors que 45 millions de personnes dans la région sont exposées à la pauvreté en raison de la pandémie, a révélé un nouveau rapport d’Oxfam.

Le rapport, « Pour une décennie d’espoir et non d’austérité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord », montre que depuis mars, les plus riches de la région ont amassé plus du double des fonds d’urgence régionaux fournis par le Fonds monétaire international (FMI) pour répondre à la pandémie, et presque cinq fois l’appel humanitaire Covid-19 des Nations Unies pour la région MENA, a indiqué Oxfam vendredi dans un communiqué.

« La pandémie a révélé les profondes inégalités et les échecs massifs de nos systèmes économiques, laissant des millions de personnes dans la région sans emploi, sans soins de santé ou sans aucune sorte de sécurité sociale, tout en permettant aux milliardaires d’augmenter leurs fortunes chaque jour de plus de 63 millions de dollars depuis le début de la pandémie », a souligné Nabil Abdo, conseiller principal d’Oxfam dans la région MENA, cité dans le communiqué.

« À moins que les gouvernements n’accordent immédiatement la priorité aux populations et que les riches ne paient leur juste part, des millions d’autres personnes seront poussés au bord de la pauvreté et privés de leurs droits fondamentaux. Pendant trop longtemps, le profit a été la priorité au détriment du bien public et de la sécurité. Le résultat ne pourrait être plus grave au lendemain de l’explosion catastrophique de Beyrouth, qui a encore mis en évidence la fragilité de l’économie et ne fera qu’exacerber les inégalités existantes », a-t-il estimé.

+ Avant la pandémie, la région MENA était déjà l’une des plus inégalitaires au monde +

Les gouvernements de la région doivent agir rapidement et générer des revenus pour protéger les plus vulnérables de la société. Au Liban, si un impôt de solidarité sur la fortune nette de 5% avait été introduit l’année dernière, 3,7 milliards de dollars de recettes fiscales auraient été générés pour aider à reconstruire les infrastructures d’électricité et d’eau et fournir des services pour assurer la sécurité des personnes à la suite de l’explosion.

Avant la pandémie, la région MENA était déjà l’une des plus inégalitaires au monde, et Covid-19 a encore creusé le fossé entre les riches et les pauvres. 76% des revenus de la région ne représentent que 10% de la population, avec 37 milliardaires possédant autant de richesse que la moitié la plus pauvre de la population adulte.

Si la Jordanie, le Liban, l’Égypte et le Maroc avaient mis en place un impôt sur la fortune de 2% à partir de 2010, ces pays auraient pu collecter 38 milliards de dollars de recettes fiscales, qui auraient pu être investis dans l’amélioration du secteur de la santé public et des systèmes de protection sociale.

Au même moment, selon Oxfam, les mesures de protection des pauvres ont échoué. On estime que seulement 11% des plans de relance dans la région étaient axés sur la protection sociale et les mesures de santé.

+ 89% des 16 millions de travailleurs informels de la région ont été gravement affectés par la pandémie +

Dans ce contexte, on estime que 89% des 16 millions de travailleurs informels de la région ont été gravement affectés par la pandémie. Les investissements étrangers devraient également baisser de 45% et 1,7 million de personnes devraient perdre leur emploi, dont 700.000 femmes, ce qui coûtera 42 milliards de dollars en salaires perdus.

« L’austérité aurait pu être évitée ces dernières années si les plus riches de la région avaient payé plus d’impôts, un coût qu’ils peuvent facilement assumer. Cette alternative aurait pu donner aux pays plus de flexibilité dans leurs politiques de dépenses et surtout voir la région entrer dans la crise du coronavirus avec moins d’inégalités et de dette », a ajouté Abdo.

Selon Oxfam, « pour éviter que des millions d’autres ne soient poussés au bord de la pauvreté, les gouvernements de la région doivent adopter d’urgence des politiques de lutte contre les inégalités en investissant dans la santé et l’éducation pour tous, en augmentant les salaires minimums et en taxant équitablement la richesse pour construire des économies et des sociétés meilleures et plus égalitaires ».

Article19.ma